El BNG de Boiro reclama revocar el acuerdo del cobro de la liquidación provisional de las cuotas de la futura urbanización del plan parcial de Barraña

Raquel Suárez Regades es la portavoz municipal del BNG boirense Cedida

El grupo municipal del BNG de Boiro registró una iniciativa para su debate y aprobación en el pleno de la corporación municipal para instar al Gobierno boirense a que revoque el acuerdo adoptado por la junta de gobierno local el pasado 23 de junio con la finalidad de posponer el cobro de la primera entrega a cuenta de las liquidaciones provisionales de las cuotas de urbanización del plan parcial de Barraña.

Desde la formación frentista se indica que esas liquidaciones “conteñen diversas partidas de gastos asumidos polo Concello de Boiro de 2005 a 2022, sen que o mesmo recolla xustificación algunha ao respecto da necesidade de reclamar os citados gastos nese momento nin da conveniencia de facelo; circunstancia relevante se temos en conta que se están a repercutir aos propietarios dos terreos cantidades satisfeitas polo Concello hai 20 anos, e que non é previsible, cando menos a medio prazo, un desenvolvemento do plan con repercusións económicas para os mesmos”, indicó su portavoz municipal, Raquel Suárez.

Igualmente, desde la formación nacionalista se reclama que, de existir en el futuro cualquier tipo de liquidación de gasto que afecte a los titulares de las parcelas incluidas en dicho plan parcial, el Ayuntamiento boirense lleve a cabo reuniones informativas tendentes a evitar el cobro sorpresivo de importes que "en moitos casos son inasumibles para os veciños do noso municipio". Además, demanda que, asimismo, se articulen medidas de aplazamiento o fraccionamiento en el pago de las cantidades reclamadas que, en la medida de lo posible, no supongan mayores gastos para los dueños de los terrenos afectados por el plan parcial de Barraña.