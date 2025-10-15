El Ayuntamiento de Boiro y la ABE dan un empuje a una campaña comercial impulsada por la Diputación de A Coruña en su tramo final

Representantes del Gobierno local y de la patronal boirense mantuvieron una reunión para abordar el apoyo a la iniciativa de la institución provincial Cedida

El Ayuntamiento de Boiro y la Asociación Boirense de Empresas (ABE) prestan su apoyo a la campaña comercial 'Mercanavila' de la Diputación de A Coruña. Así se dio a conocer tras la reunión mantenida por el teniente de alcalde, Luis Ruiz, y el concejal de Comercio, Roberto Lojo, con el presidente y el gerente de la patronal local, Daniel García y Tomás Estévez, respectivamente, para trabajar en relación con la iniciativa impulsada por la institución provincial que está dotada con una inversión global de 6 millones de euros y que se dirige a fortalecer el pequeño comercio en los municipios coruñeses de menos de 20.000 habitantes para dinamizar el tejido comercial de los mismos.

Los clientes mayores de 18 años, independientemente de la localidad de la que sean, podrán descargarse un bono con 100 euros de descuentos directos, y podrán adherirse los establecimientos comerciales hasta el próximo 20 de octubre a través de la página a web mercanavila.gal. La Administración Local boirense y la ABE indican que trabajan de la mano para facilitar la información a comercios y vecinos para poder adherirse a dicho programa y beneficiarse de los descuentos, así como programar otras actividades que incentiven el comercio local durante la campaña.