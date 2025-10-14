Heridas dos personas de edad avanzada en un accidente de tráfico, quedando su coche semivolcado y apoyado en un muro, en el lugar boirense de Cespón

Un coche se salió de la vía por el margen dertecho y acabó semivolcado y apoyado en un muero de una finca Chechu Río

La carretera de titularidad provincial DP-1106, entre Abanqueiro y Boiro, a la altura del kilómetro 6, a su paso por el lugar de Sar, en la parroquia boirense de Cespón, fue escenario a las diez menos veinte de esta mañanaa de un accidente de tráfico con heridos. Fue un particular el que a las 9.41 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emexencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, que consistió en una salida de vía por el margen derecho, quedando el automóvil semovoilcado y apoyado en un muro.

El alertante incluso advertía de la posibilidad de que hubiera personas atrapadas, pero finalmente fueron algunos vecinos del lugar los que abrieron una de las puertas del vehículo y sacaron a sus dos ocupantes, que eran un hombre y una mujer de edad avanzada y uno de los cuales era una persona con movilidad reducida.

Con la información facilitada, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de lo ocurrido a la Guarida Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado, así como a la Policía Local, al servicio municipal de Protección Civil y a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, así como a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, aunque al llegar se encontraron a los dos ocupantes liberados y fuera del coche.

Desde el 061 se movilizó a una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias prestó una primera asistencia a las víctima, que fueron inmovilizadas para su porterior traslado en el vehículo asistencial hasta el centro de salud para proceder a su evaluación más exhaustiva por parte del personal médico y que se les realizasen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.