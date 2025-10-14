Feuga y Jealsa cumplen un cuarto de siglo apostando juntas por la inserción laboral de estudiantes universitarios y de FP y por el fomento de la I+D+i

Responsables de la Fundación Empresa-Univesidad Gallega visitaron las instalaciones del centro tecnológico de la empresa Jealsa situada en O Bodión Cedida

La sede del Centro Tecnológico de Jealsa acogió por primera vez la junta rectora de la Fundación Empresa-Universidad Gallega (Feuga), donde fueron recibidos por el presidente de la compañía boirense, Jesús Alonso Escurís. La empresa familiar conservera y la entidad que reúne a las tres universidades gallegas coinciden en la importancia de fomentar el I+D+i y la inserción laboral de los estudiantes universitarios y de formación profesional, medidas en las que ambas entidades colaboran conjuntamente desde hace 25 años.

Los iuntegrantes de la junta rectora de Feuga, entre los que se encontraban representantes de la Confederación Empresarial de Galicia (CEG), del Banco Sabadell, de las universidades de Santiago, A Coruña y Vigo y de las compañías Votorantim Cementos España y CZ Vaccines, fueron invitados, al finalizar la reunión de trabajo, a recorrer las instalaciones del referido centro tecnológico y la planta conservera situadas en el lugar de O Bodión.

En dicha visita se les explicó cómo personal especializado trabaja en el mismo para avanzar en economía circular y en el cuidado del medio ambiente, aprovechar la materia prima al máximo por medio de la valorización del subproducto e innovar. La fábrica conservera, una de las más avanzadas tecnológicamente del mundo, es el buque insignia de la empresa gallega, primer fabricante del mercado español.

Durante el recorrido, los miembros de la junta rectora de Feuga pudieron ver in situ las inversiones realizadas tras el fatídico incendio del año 2021 y cómo en apenas cuatro años la planta ha recuperado su capacidad productiva.

Feuga centra su actividad en el fomento de las relaciones empresa-universidad para el impulso de jóvenes profesionales, el incremento de los niveles de formación, el desarrollo tecnológico y de la competitividad de las empresas gallegas. Entre sus objetivos principales busca contribuir a mejorar las capacidades empresariales, aplicar en las empresas los conocimientos y tecnologías disponibles en las universidades y mejorar la formación y cualificación de los recursos humanos.

La misión de Feuga es incrementar a medio y largo plazo la cantidad y calidad de los proyectos de I+D desarrollados por las empresas gallegas en colaboración con los grupos de investigación universitarios, buscando nuevos mecanismos de colaboración. De hecho, está consolidada como un actor clave en Galicia para que los grupos de investigación de las universidades y empresas gallegas participen en los proyectos europeos de I+D+i, ganando visibilidad tanto a nivel nacional como internacional.

Por su parte, Jealsaes una,empresa familiar española fundada en 1958 por Jesús Alonso Fernández, está dedicada a la fabricación y comercialización de conservas de pescado y mariscos, en estos más de 65 años de historia han sido muchos los logros alcanzados por la compañía. Gracias a la innovación y a la apuesta por la diversificación, Jealsa es uno de los principales productores a nivel mundial. Actualmente, la compañía está integrada en diversas sociedades divididas en 3 áreas de actividad: alimentación, valorización y energía.