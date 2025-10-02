Mi cuenta

Diario de Arousa

Boiro

Luz verde ambiental al proyecto de una empresa boirense para reutilizar redes de pesca

La Xunta considera que sería viable la puesta en marcha siempre que se cumplan los criterios establecidos 

Fátima Pérez
02/10/2025 08:41
Redes de un barco pesquero en Arousa
Redes de un barco pesquero en Arousa - Gonzalo Salgado

La Xunta da luz verde ambiental al proyecto para la implantación de un centro gestor de residuos para la valorización de redes de pesca usadas de una empresa con instalaciones en Boiro.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó ayer mismo la resolución del informe de impacto ambiental (IIA) emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, y resuelve que no son previsibles unos efectos adversos significativos derivados del proyecto siempre que se cumplan las condiciones fijadas.

En este sentido, esta evaluación considera que sería viable la puesta en marcha del proyecto siempre que se cumplan los criterios establecidos en relación a la protección de la atmósfera y contaminación acústica, aguas y lechos fluviales, gestión de residuos, entre otros.

La empresa, relacionada con la compra de redes usadas para repararlas y ponerlas  de nuevo a la venta o reutilizarlas, cuenta con tres parcelas en el lugar de Vilariño, en la parroquia de Cespón, pero la actividad principal continuará en estas instalaciones y será independente al nuevo centro de valorización.

La planta de valorización de redes de pesca almacenará y clasificará residuos no peligrosos (RNP) para su posterior reutilización. 

