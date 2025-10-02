Boiro disfruta de nuevo del ciclo de cine ‘Mestre Mateo’ con proyecciones todos los domingos

Cartel de Cuñados, uno de los filmes que se proyectará en el ciclo de cine ‘Mestre Mateo’ - Cedida

El Concello de Boiro acoge un año más el ciclo de cine Mestre Mateo, un proyecto impulsado por la Academia Galega do Audiovisual con la colaboración de la Diputación de A Coruña para la proyección de las películas finalistas de los premios Mestre Mateo.

Con esta propuesta, se incluye el cine en la programación cultural del Concello de Boiro, con un coloquio al finalizar cada sesión. El ciclo comienza este domingo con la proyección de ‘+Cuñados’ y tendrá lugar todos los domingos de octubre y noviembre a las 19:00 horas en el Centro Social de Boiro.

Este primer film narra una historia que transcurre durante el Entroido, cuando la familia Ribeiro intenta blanquear dinero con un puesto de pulpo, pero la llegada de una mujer en busca de venganza desata un problema que acaba con un cadáver en el puente internacional de Tui y convierte un Entroido convertido en “un auténtico baile de máscaras”.

Las películas que se proyectarán en esta edición del ciclo son: As Neves, Filmei paxaros voando, Xustiza Artificial, Aurora, Honeymoon, Prefiro condenarme y Salvaxe, además de una serie de cortometrajes también finalistas.