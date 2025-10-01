Mi cuenta

Diario de Arousa

Boiro

Boiro instala paneles solares en edificios municipales para ahorrar

Estas instalaciones permitirán reducir las emisiones de CO2 y obtener beneficios económicos, sociales y medioambientales

Fátima Pérez
01/10/2025 20:04
Paneles solares fotovoltaicos
Paneles solares fotovoltaicos - Cedida

Boiro trabaja ya en la instalación de paneles solares fotovoltaicos en inmuebles municipales para mejorar su eficiencia energética. En particular, la instalación se está llevando a cabo en la nave de Protección Civil, el Complejo Deportivo de A Cachada y el pabellón de Praia Xardín.

Estas instalaciones permitirán reducir las emisiones de CO2, así como obtener beneficios económicos, sociales y medioambientales ante el aprovechamiento de energías limpias para autoconsumo.

El total de las actuaciones, que cuentan con una subvención para financiar el 60%, ascienden a 134.308 euros en A Cachada; 65.341 euros en la nave de Protección Civil; y 85.589 euros en Praia Xardín. 

