Boiro instala paneles solares en edificios municipales para ahorrar

Paneles solares fotovoltaicos - Cedida

Boiro trabaja ya en la instalación de paneles solares fotovoltaicos en inmuebles municipales para mejorar su eficiencia energética. En particular, la instalación se está llevando a cabo en la nave de Protección Civil, el Complejo Deportivo de A Cachada y el pabellón de Praia Xardín.

Estas instalaciones permitirán reducir las emisiones de CO2, así como obtener beneficios económicos, sociales y medioambientales ante el aprovechamiento de energías limpias para autoconsumo.

El total de las actuaciones, que cuentan con una subvención para financiar el 60%, ascienden a 134.308 euros en A Cachada; 65.341 euros en la nave de Protección Civil; y 85.589 euros en Praia Xardín.