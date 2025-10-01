Baja el telón el taller de empleo vinculado a la informatica y las TIC que compartieron A Pobra, Boiro y Rianxo para formar a sus vecinos

La clausuira del taller de empleo "Xuventude I" incluyó la entrega de diplomas -

El programa de empleo "Xuventude I", que se desarrolló en las localidades de A Pobra, Boiro y Rianxo, bajó el telón y lo hizo con el tradicional acto para a entrega de diplomas que contó con la participación del alcalde y del concejal de Formación e Emprego boirenses, José Ramón Romero y Roberto Lojo, respectivamente, y los primeros ediles de Rianxo y A Pobra, Julián Bustelo y José Carlos Vidal, junto al hefe de servicio de Formación e Cualificación para o Emprego de A Coruña, Javier Campa.

Este taller se configuró como un programa experiencial de empleo y formación para mejorar la ocupabilidad de los participantes mediante la realización de obras o prestación de servicios de interés general y social. Participaron un total de 15 alumnos de 18 a 30 anos que recibieron formación en montaje de equipos informáticos, operaciones auxiliares de manutención de sistemas microinformáticos y la realización de operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la comunicación.

Los alumnos recibieron formación teórica y práctica, con la que llevaron a cabo trabajos en las instalaciones informáticas en las aulas del Centro de Formación ubicado en el polígono industrial de Espiñeira, de informática del auditorio rianxeiro y de la biblioteca municipal de Boiro, de la antigua escuela de música de O Campiño, en A Pobra, así como formación en módulos transversales para la búsqueda de un trabajo.