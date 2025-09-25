Luz verde ambiental al proyecto de Petselect, del Grupo Jealsa, para acondicionar una nave en Espiñeira en que elaborar y envasar comida para mascotas

El proyecto presentado por PetSelect, empresa perteneciente al Grupo Jealsa, superó el informe de impacto ambiental

La Xunta de Galicia dio luz verde ambiental al proyecto impulsado por Petselect SA para acondicionar una nave existente en una parcela de 14.210 metros cuadrados en el polígono industrial de Espiñeira, con edificaciones auxiliares, que ocupan una superficie de 5.840 metros cuadrados y que no tendrán que ser modificadas, para elaborar y envasar o empaquetar comida para mascotas a partir de varias materias primas, como productos cárnicos, pescado, vegetales, cereales y aditivos, con una capacidad máxima de producción de la línea estimada de 50 toneladas al año.

El informe de impacto ambiental emitido por la Consellería de Medio Ambiente resuelve que no son previsibles efectos adversos significativos derivados del proyecto, siempre que se cumpla cos condicionantes fijados en el documento ambiental y la restante documentación analizada y en el programa de vigilancia ambiental.

Ese informe marca también el contenido que deberá tener el programa de vigilancia y seguimiento ambiental y que deberá elaborar el promotor. Así, se indica que las evaluaciones consideran que el proyecto “non vai ter impactos significativos nos distintos eidos analizados” y que sería viable su puesta en marcha siempre que se cumpla con condicionantes sobre protección de la atmósfera y contaminación acústica, población y salud, aguas y lechos fluviales; gestión de residuos, integración paisajística o protección de fauna y vegetación, entre otros.

Permisos

Una vez emitido el informe de impacto ambiental, que no exime al promotor de la obligación de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que resulten legalmente exigibles para poder desarrollar el proyecto, también se remitió la resolución al órgano sustantivo, que es la Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura ndustrias Agroalimentarias.

"O produto elaborado, que non é apto para consumo humano, será almacenado en contedores estancos -cámara de refrigeración- ata a súa recollida por un xestor autorizado", señalan desde la Consellería de Medio Amnbiente. Y ahoras será la Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias de la Consellería do Medio Rural, como órgano encargado de tramitar el conjunto del proyecto y de autorizarlo en última instancia, "pasa a asumir de novo o expediente unha vez completado o trámite ambiental e encargarase de velar, en caso de saír adiante, polo cumprimento das exixencias ambientais recollidas tanto nos distintos informes sectoriais como no propio de impacto ambiental e no plan de vixilancia ambiental de aplicación".