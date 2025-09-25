La Xunta destina 200.000 euros a financiar parte de la inversión de Agadea para la creación de un centro de día para enfermos de Alzhéimer en Boiro

La conselleira do Mar visitó las obras de conversión de las antiguas viviendas de los maestros de Boiro en un centro de día para enfermos de Alzheimer

La Consellería do Mar, a través del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro GALP 5-Ría de Arousa, destina un total de 200.000 euros de la línea de ayudas para el desarrollo de proyectos vinculados a las Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo, a la financiación de una parte de la inversión del futuro centro de atención diurna impulsado por la Asociación Galega para a Axuda dos Enfermos de Alzheimer e outras Demencias (Agadea) en Boiro, concretamente en los edificios de las antiguas viviendas de los maestros, situadas frente al colegio Praia Xardín.

La máxima responsable de dicho departamento autonómico, Marta Villaverde, acudió a primera hora de esta mañana hasta dicha localidad para conocer de cerca el proyecto, que se denomina Agadea Hábitat, que dio comienzo estre año y que está previsto que finalice su execución en 2026. La conselleira situó esta iniciativa como ejemplo del impacto transversal de estas actuaciones que, en esta ocasión, supone una inversión total de 725.000 euros y que combina un centro de día con seis unidades convivenciales temporales en apartamentos adaptados.

Isabel Rey, presidenta de Agadea, manifestó que el poroyecto, denominado 'Un mar de saúde', es una propuesta pionera que nace con la voluntad de unir dos mundos "que en realidade sempre estiveron conectados, como o do mar produtivo e o dos coidados que busca dignificar a vida das persoas maiores con demencias e as súas familias". Y añadió que "vai máis alá da infraestrutura, pois quere ser un espazo aberto, participativo, interxeracional" que ivncule la atención sociosanitaria con la cultura marinera y con la transmisión de saberes". Igualmente, Rey dijo que contempla actividades complementarias, como son rutas interpretativas, visitas a lonjas y degistaciones de productos del mar

Villaverde declaró que se trata de un proyecto que pone en valor y aprovecha el patrimonio cultural de Boiro y también la labor de las comunidades pesqueras y busca sinergias con otros fines conmo son los sociales y el turismo sostenible. La conselleira do Mar indicó que este es uno de los 160 proyectos aprobados este año y en los que el Ejecutivo autonómico moviliza 9,7 millones de euros que, sumado a las aportaciones privadas, alcanzan los 15,8 millones de euros, y que suponen unos recursos con un papel importante en las comunidades costeras, contribuyendo a dinamizar y diversificar sus economías, a promover la inclusión social y a crear empleo.

Entre las actuaciones previstas destacó la construcción de un centro innovador de atención diúrna, con servicios especializados y actividades inclusivas, con capacidad para atender a más de 40 personas mayores y con discapacidad al año; la construcción de seis apartamentos adaptados para turismo sostenible y con capaciodad para albergar a más de 300 personas en situación de vulnerabilidad; y el desarrollo de paquetes turísticos integrados con actividades vinculadas al patrimonio marítimo y la cultura marinera con los que se pretrende poner en valor los sectores pesquero y acuícola, así como la inclusión intergeracional.

La conselleira alabó esta iniciativa una la cohesión social, la puesta en valor del sector del mar y el turismo sostenible e inclusivo. Así destacó que contribuye a fortalecer al pesca conectando la sociedad con la identidad marnera a la vez que ofrece un servicio social esencial para las familias con personas con discapacidad, que padecen alzheimer u otras demencias.

Y Villaverde resaltó el trabajo que desarrolla Agadea desde su creación en 1994 en diferentes municipios de toda Galicia, y resaltó que en la convocatoria de estas ayudas para este año, el GALP Ría de Arousa aprobó un total de 21 proyectos beneficiarios de más de 1,7 millones de euros en apoyos autonómicos.

Por su parte, el alcalde, José Ramón Romero, refirió la colaboración municipal con la cesión de los inmuebles de las antiguas viviendas de los maestros, "que están a ser acondicionadas, todas elas con fins sociais", y precisó que "hai aquí tres unidades das vivendas dos mestres que recuperamos ao entrar no goberno e lles estamos dando un segundo uso". También dijo que cuentan con una vivienda unifamiliar que tambiuén están rehabilitando con finalidad social.