La Policía Local de Boiro actualiza y amplia su preparación sobre técnicas para la investigación de graffitis y esclarecer

Agentes municipales asistieron a formación sobre el software de gestión Appolo, que les permitirá digitalizar y automatizar los procesos y hacer el control de tráfico y denuncias de forma digitalizada

Los agentes que componen la plantilla de la Policía Local de Boiro participaron esta semana en una serie de actividades formativas con la finalidad de actualizar y ampliar sus conocimientos y preparación de cara al buen desarrollo de sus funciones. Así, por un lado, esos efectivos asistieron a una primera formación para la investigación de graffitis, sobre técnicas que les van a permitir "clarificar" pintadas que puedan aparecer en la vía pública.

Otra formación fue sobre el software de gestión policial Appolo, que es una herramienta que va a permitir a los policías locales digitalizar y automatizar los procesos y hacer el control de tráfico y denuncias de forma digitalizada, y que se implementará con cámaras y utilización de tablets para hacer toda a gestión policial desde la vía publica. Por último, también realizaron prácticas reglamentarias de tiro, que tuvieron como objetivo reforzar las habilidades técnicas y mejorar la precisión de los agentes en el caso de que precisen actuar ante alguna emergencia.