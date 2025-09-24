Prevén que a mediados de 2026 se acabará la obra de ampliación del Fogar Amicos, con 26 dormitorios

Begoña Abeijón supervisó ayer los trabajos en ejecución del nuevo edificio junto a responsables de la asociaicón impulsora Chechu Río

El director xeral Xeral de Amicos, Xoán España, anunció ayer que, si todo va bien, “contamos con que a mediados do ano que ven estea rematada a ampliación do Fogar Amicos e deamos os primeiros pasos para iniciar o seu funcionamento”. Destacó que es “un proxecto moi ambicioso no se invertiron moitos recursos; xa só a aportación da Consellería de Política Social ascende a 1,2 millóns de euros en tres anualidades. Así lo indicó en la visita que realizó la directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, a las obras en ejecución en Comoxo para supervisarlas y conocerlas más en detalle y los planes que tiene la asociación.

España agregó que “comprobamos algúns dos proxectos financiados na convocatoria dos fondos IRPF, que nos permiten atender e prestar apoios a máis de 80 persoas con discapacidade, dende programas tutelares a promoción de emprego, pasando por iniciativas de vida independente”. Y declaró que la colaboración de su Dirección Xeral y la Consellería de Política Social e Igualdade, significó ayudarles a “construír futuro” y, al mismo tiempo, “o seu recoñecemento e implicación co colectivo de persoas con discapacidade. Este é o camiño correcto, que hai un bo traballo, sinceiro e continuo, e esta é a maneira de construír”. Fueron palabras de agradecimiento a las que se sumó la presidenta, Esther Vidal.

Abeijón dijo que “este é como o noso segundo fogar. Dende a Xunta de Galicia cremos firmemente en Amicos, no seu traballo e na forma en que apoia ás persoas con discapacidade e en como traballa para integralas na comunidade a través de proxectos de primeiro nivel, como os de restauración de fondos mariños e de fomento da vida independente”. Las obras supondrán la implantación de un nuevo modelo de residencia, “que continúe o camiño de fogar e mellorar o servizo”, precisó España. El complejo residencial aumentará en 26 nuevas plazas, que se sumarán a las 37 que ya tiene. Ese espacio albergará 26 dormitorios individuales con sus respectivos aseos adaptados, así como espacios comunes y los servicios necesarios para “a máxima comodidade dos usuarios, en especial daqueles con grandes necesidades de apoio”, señalaron desde Amicos.

Fogar Amicos es un recurso de vivienda temporal o permanente, dependiendo de las necesidades de cada usuario, para personas con discapacidad intelectual que necesitan un apoyo integral, continuado, personal y multidisciplinar. Para ello, un equipo de profesionales ofrece una atención individualizada las 24 horas y los 365 días del año. Amicos justificó la ampliación en la alta demanda en la zona de un servicio de estas características, y la inversión se llevó a cabo con financiación de Fademga y Política Social, dentro de la convocatoria de ayudas para programas de interés general para fines de carácter social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF y del Impuesto de Sociedades para 2024.