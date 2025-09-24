Echa el cierre el Plan Integrado de Emprego conjunto desarrollado en Boiro, A Pobra y Rianxo y que se completó con formación de un centenar de mujeres

Los cursos impartidos sumaron un total de 566 horas de formación dirigida al centenar de desempleadas participantesCedida

El alumnado del Programa Integrado de Emprego del curso 2024-2025, que se llevó a cabo de manera conjunta entre Boiro, A Pobra y Rianxo, con un total de 566 horas de formación, para formar a un centenar de desempleadas de los citados tres de los cuatro municipios de O Barbanza, remató su periodo de desarrollo. Este iniciativa les permitió participar en actividades formativas dirigidas a puestos de trabajo de sectores demandados por las empresas de la comarca para mejorar su empleabilidad

La formación de esta convocatoria, que estuvo financiada por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, se centró en los sectores de la industria y distribución alimentaria, almacenes, hostelería y hotelería, idiomas y administración. Además, se llevaron a cabo talleres de mejora de las habilidades para afrontar la búsqueda de trabajo, entrevistas de selección, dinámicas de grupo y diseño de currículos, jornadas de movilidad laboral y obradoiros de empleo y autoempleo.