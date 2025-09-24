Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

Echa el cierre el Plan Integrado de Emprego conjunto desarrollado en Boiro, A Pobra y Rianxo y que se completó con formación de un centenar de mujeres

Los cursos, que sumaron un total de 566 horas de formación, se centraron en los sectores de la industria y distribución alimentaria, almacenes, hostelería y hotelería, idiomas y administración

Chechu López
24/09/2025 06:15
3
Los cursos impartidos sumaron un total de 566 horas de formación dirigida al centenar de desempleadas participantesCedida

El alumnado del Programa Integrado de Emprego del curso 2024-2025, que se llevó a cabo de manera conjunta entre Boiro, A Pobra y Rianxo, con un total de 566 horas de formación, para formar a un centenar de desempleadas de los citados tres de los cuatro municipios de O Barbanza, remató su periodo de desarrollo. Este iniciativa les permitió participar en actividades formativas dirigidas a puestos de trabajo de sectores demandados por las empresas de la comarca para mejorar su empleabilidad

La formación de esta convocatoria, que estuvo financiada por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, se centró en los sectores de la industria y distribución alimentaria, almacenes, hostelería y hotelería, idiomas y administración. Además, se llevaron a cabo talleres de mejora de las habilidades para afrontar la búsqueda de trabajo, entrevistas de selección, dinámicas de grupo y diseño de currículos, jornadas de movilidad laboral y obradoiros de empleo y autoempleo. 

Te puede interesar

El entorno de la explanada situada delante del ayuntamiento de Ribeira será objeto de obras de mejora de la accesibilidad

Ribeira destinará 100.100 euros a mejorar la accesibilidad en Praza do Concello y la casa consistorial
Chechu López
Operarios procedieron a la instalación de paneles solares fotovoltaicos en el tejado de la oficina de información turística y de consumo de Ribeira

Ribeira sigue avanzando en cuanto a eficiencia energética y ahorro del consumo eléctrico en sus instalaciones municipales
Chechu López
El proyecto presentado por PetSelect, empresa perteneciente al Grupo Jealsa, superó el informe de impacto ambiental

Luz verde ambiental al proyecto de Petselect, del Grupo Jealsa, para acondicionar una nave en Espiñeira en que elaborar y envasar comida para mascotas
Chechu López
El ideal gallego

El PP de Cambados culpa a la “mala xestión” del cuatripartito que se vayan a producir “máis recurtes”
Anxo Louro Lariño