Denuncian daños y perjuicios causados por vacas mostrencas en sus propiedades privadas en varias aldeas de Boiro

Vacas mostrencas causan daños en propiedades privadas de aldeas de las parroquias de Lampón y BoiroCedida

Vecinos de las aldeas de Montaña, Piñeiro, Montañó, As Escobias, en la parroquia de Lampón, así como en el lugar boirense de Mosquete, denuncian los daños y perjuicios que la presencia de vacas mostrencas que están causando en sus propiedades y entornos más inmediatos. Afirman que la situación la sufren desde hace meses sin que alguna Administración haga algo al respecto, a pesar de reiteradas quejas y llamadas de los afectados. “Campan ás súas anchas por todos lados moitas vacas e incluso bois pequenos e cando o fan nas propiedades privadas, normalmente de noite e cerca das casas e tamén nas estradas, destrozan por completo os cultivos, muros e peches, entre outros”, precisó Carmen Vila, de As Escobias. Los residentes en esos lugares cifran esos ejemplares de reses salvajes en una veintena, pero detallan que en invierno llegaron a ser el dobles, como se recoge en una instancia remitida en el primer trimestre de este año.

Los afectados recuerdan que una vecina tuvo que llamar a las cinco de la madrugada a las fuerzas de seguridad pues, cuando se disponía a ir a trabajar, no era capaz de salir de su vivienda, ya que tenía los animales en el portal “e, claro, falamos duns 15 ou 20 exemplares que fuxen ou atacan. A principios de agosto pasado, unos turistas quisieron acercarse a alguna de esas vacas, ya fuera para ‘acariciarlos’ o para sacarse una foto, pero tuvieron que escapar corriendo y asustados para evitar ser atacados, pues esos animales tenían cerca a sus crías, que es cuando se vuelven más agresivas. También hay gente que estuvo cerca de tener un accidente con el coche al encontráserlos muchas veces por medio de la carretera, de noche y en medio de alguna curva.

Algunos afirman que contactaron con el departamento municipal de Medio Ambiente, y que les mostraron cierto interés e intentaron echarles una mano, pero dicen que apenas tienen recursos y se ven impotentes con este asunto, “xa que é un tema moi complicado”, según les comunicaron. Agregan que en la Oficina Agraria les instaron a que alguien se acerque a esos animales y le saque una fotografía del crotal de la oreja y se lo envíen, para saber a quienes pertenecen.

“Esto, por descontado, é una estupidez e, prácticamente, imposible, xa que estes animais salvaxes baixan de noite a intentan alimentarse, e polo día ocúltanse no monte”, dice Vila, quien añade que al acercarse a ellos é difícil, xa que escapan ou atacan se te achegas moito”, puntualizaron los afectados, que subrayan que de ese modo no consiguen nada. Y llamaron al Servizo de Gandería de la Consellería de Medio Rural y tras explicarles el asunto, les respondieron que “a solución non é chamar aí e queixarse, pero non deron outra solución alternativa, enfurecendo e indignando máis á xente con estas respostas”.

Cobrar las subvenciones

Los vecinos de las referidas zonas afectadas creen que esto es lo de siempre: “culpa de catro ou cinco cuatreiros, que son os de sempre, xa que pasan de todo e lles dan igual os animais, pois o único que lles preocupa é cobrar as subvencións que lles da a Xunta por ter estas reses, e que inclúe a obriga de coidar delas, que non causen danos e darlles de comer, pero pasan de todo”. Incluso, relatan que hay individuos de la zona que, enfurecidos e indignados, cogen la escopeta y matan reses, ya que muchas noches se oyen disparos en fincas o en el monte y después aparecen vacas muertas en distintos lugares, “do cal son plenamente conscientes no departamento municipal de Medio Ambiente de Boiro”.

Por ello, piden a la Dirección Xeral de Gandería, e incluso a los ayuntamientos afectados a través de la Fegamp “que deixen de botar balóns fóra e asuman as súas responsabilidades neste tema, que tomen cartas no asunto de cara a estes impresentables que deixan a estes animais a súa sorte e poñendo en perigo a vida doutras persoas, e destrozando ou estragando propiedades privadas”, señaló Carmen Vila.

También reclaman que se actualicen los medios ya que, subrayan que en pleno siglo XXI “tense que obrigar a esos propietarios que reciben xenerosas subvencións por ter estes animais, que se lles instale a estas reses un microchip localizador a modo de crotal, tal e como se fai a outros animais como perros e gatos, por exemplo, e así ter un control sobre este problema que leva décadas anticuado, molestando a moita xente da zona no rural”, sostienen los afectados.

Subvenciones públicas

También critican que se cuenta con una ley de montes “obsoleta”, y piden que algún dron o cámara en la zona de monte público pueda controlar a esas reses salvajes, algo que consideran que sería beneficiosos para todos, incluso de cara a los incendios, y que “tamén valería para que uns poucos tramposos, os de sempre, non se aproveiten das subvencións públicas a costa do bienestar dos demais e dos propios animais e, sobre todo, que desde Gandería da Xunta de Galicia fagan o seu traballo e se preocupen deste tema, xa que actualmente non o están facendo, xa sexa por incompetencia dos responsables ou por deixadez de funcións”.