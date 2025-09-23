Afean que se incumpla el acuerdo para instar a la Diputación de A Coruña a financiar la conversión del campo de tierra de Bealo a césped artificial

La superficie actual del terreno de juego de la parroquia es de tierraChechu Río

El BNG de Boiro reprocha al gobierno local por incumplir el acuerdo unánime de la corporación municipal del pasado mes de abril para instar a la Diputación de A Coruña a que se comprometa a financiar el proyecto del Club Deportivo Galicia Bealo para transformar el campo de fútbol de tierra de A Lomba en un terreo de xogo de césped artificial, y que el ejecutivo boirense se comprometa a colaborar económicamente con el equipo de fútbol gaélico Galicia Bealo Lorchos FG para contribuir al desarrollo de su actividad en la localidad, y que se dé traslado de dicho acuerdo a la referida institución provincial. Así lo dio a conocer ayer la portavoz municipal nacionalista,

Raquel Suárez, que estuvo acompañada por la diputada provincial Sol Agra, quien confirmó que en la Administración de la que forma parte no se ha recibido la solicitud de financiación ni del propio acuerdo del Ayuntamiento de Boiro, que es el paso previo para poder valorar esa financiación. Suárez Regades explicó que la normativa del fútbol gaélico establece que no se puede competir en un terreno de juego de tierra, sino de hierba, por lo que el equipo gaélico nin sequera pode xogar no seu propio campo”, precisó.

La portavoz local del BNG recuerda que es obvio el beneficio del deporte por los valores que transmite a quien lo practica y a su afición y que “neste caso, temos o plus engadido que é que o gaélico conta tamén con equipo de fútbol feminino”. Y concluyó indicando que desde su formación política siempre apoyanj y ponen en valor el papel de las mujeres, también en el deporte, “por iso -incidió, consideramos que dende as admistracións nos temos que implicar con este proxecto”.