Un vehículo de la Policía Local MONICA FERREIRÓS

La Policía Local de A Pobra do Caramiñal se movilizó ayer para intervenir en un presunto episodio de violencia contra la mujer tras recibir un aviso del servicio de emergencias del 112.

Tal parece que cuando los agentes llegaron al lugar recogieron el testimonio de una persona que, presuntamente, había presenciado los hechos y que alertó de las amenazas, gritos y golpes que sufrió la mujer en el interior de su vivienda. Los efectivos localizaron entonces a esta mujer, que presentaba un episodio grave de nerviosismo y manifestaba temor hacia su presunto agresor.

Episodio anterior de violencia

La víctima, que se quejaba también de dolores en la zona costal, relató a los agentes un episodio anterior de violencia machista que ya había vivido.

Tras tomar declaraciones, los agentes activaron entonces el Protocolo Cero, con la colaboración de varias patrullas de la Guardia Civil de Boiro, que se desplazaron hasta el punto. También se establecieron medidas preventivas de vigilancia y protección en las inmediaciones para mantener a la mujer a salvo de su presunto agresor.

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Por último, se dio avisó a los familiares de la víctima para que se acercaran al lugar y pudieran hacerse cargo de ella tras el presunto delito de violencia. De las diligencias correspondientes se hará cargo ahora la Guardia Civil de Boiro, cuya tramitación y seguimiento recaen en su equipo especializado VioGén, encargado de la protección y el seguimiento de las víctimas.

Si eres víctima de violencia machista pide ayuda. El 061 es un número gratuito y no deja rastro en la factura del teléfono, aunque sí que hay que eliminarlo del historial de llamadas.