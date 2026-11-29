Una patrulla de la Policía Local pobrense llevó a cabo la detención de un delincuente Chechu Río

La Policía Local de A Pobra y la Guardia Civil detuvieron esta mañana a un hombre que tenía una orden judicial de búsqueda y detención en vigor.

Fueron los agentes de la Policía Local durante un servicio de patrulla preventiva de seguridad ciudadana quienes localizaron e identificaron al individuo. En ese momento, se pusieron en contacto con la Guardia Civil para confirmar su la requisitoria judicial seguía vigente y como así era, los agentes se coordinaron para proceder a su detención.

Intento de fuga

El hombre fue localizado en el interior de un garaje cuando intentaba abandonar el lugar al volante de un turismo. Al percibir la presencia policial, inició una brusca maniobra de huida, desobedeciendo las indicaciones de los agentes y poniendo en grave peligro su integridad física.

Durante el intento de fuga, el conductor realizó diversas maniobras a gran velocidad y llegó a estar a punto de atropellar a uno de los agentes que trataba de impedir su salida.

Ante la resistencia del individuo, fue necesario emplear la fuerza y los medios de dotación policial para conseguir reducirlo e inmovilizarlo. La intervención concluyó finalmente sin que se produjeran lesiones de gravedad.

Tras la detención, la Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias correspondientes en relación con la requisitoria judicial y con la investigación de posibles hechos delictivos, entre ellos, la conducción de un vehículo sin carné de conducir así como un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad.