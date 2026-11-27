A Pobra
Una persona es trasladada al Hospital do Barbanza tras una colisión por alcance en la AG-11
El accidente se produjo a la altura de la parroquia de Lesón, resultando en dos heridos
Un accidente tuvo lugar hoy a las 8:56 horas en la AG-11 en el kilómetro 34 a la altura de la parroquia de Lesón, en A Pobra do Caramiñal. La persona que avisó al 112 expresó que se trataba de una colisión por alcance. Urxencias sanitarias explica que el choque resultó en dos heridos, uno de ellos tuvo que ser trasladado al Hospital do Barbanza.
Asistieron medios de Garda Civil, Policía Local de A Pobra, Urxencias Sanitarias y Protección Civil, también se avisó a bomberos.