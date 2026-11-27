Una ambulancia del 061 trasladó al herido hasta el servicio de Urxencias del hospital comarcal Cedida

Un accidente tuvo lugar hoy a las 8:56 horas en la AG-11 en el kilómetro 34 a la altura de la parroquia de Lesón, en A Pobra do Caramiñal. La persona que avisó al 112 expresó que se trataba de una colisión por alcance. Urxencias sanitarias explica que el choque resultó en dos heridos, uno de ellos tuvo que ser trasladado al Hospital do Barbanza.

Asistieron medios de Garda Civil, Policía Local de A Pobra, Urxencias Sanitarias y Protección Civil, también se avisó a bomberos.