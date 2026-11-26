Acto de entrega de distinciones Cedida

El Club de Remo Puebla, en A Pobra do Caramiñal, gana el Premio Supera Veteranas dotado con 50.000 euros en los galardones entregados por Iberdrola a Supera en su Campus de Innovación y Formación, en San Agustín del Guadalix, Madrid. Con esta distinción adquirirán una nueva trainera para dar continuidad a su equipo de mujeres de entre 40 y 60 años, después de que un incendio en la noche de Reyes destruyera las instalaciones y la flota en 2025.

“Nuestra formación es la de personas más mayores que compite en Galicia. Este premio nos permitirá poder llegar más lejos. Porque ya tenemos la media de edad más elevada, pero si a eso le incluyes una trainera de segunda mano que no navega como debe hacerlo, eso se refleja a la hora de competir”, explica Elena Guimarey, del Club de Remo Puebla.

Son 27 las mujeres que conforman este club, un grupo compuesto por personas que empezaron hace menos de diez años en el mundo del remo. “Nuestra condición de veteranas, que se suele atribuir a gente con años de experiencia en el campo, en este caso es por la edad. Somos esa generación de mujeres que con la edad de nuestras hijas, a la que se suele comenzar a practicar deporte, no existían grupo para nosotras, el remo era un deporte masculino. Quiero que con este premio y difusión del club, otras mujeres que desean practicar una disciplina, se atrevan. Muchas de nosotras no hacíamos nada antes, tenemos enfermedades como todo el mundo, y el remo nos ha dado una mejora en la calidad de vida, sobre todo en la mental, que cada día es más importante”, explica Guimarey.

Único galardón para Galicia en los Premios Iberdrola El premio se entregó en la gala madrileña este 25 de noviembre, una iniciativa para impulsar el deporte femenino y apoyar proyectos que eliminan barreras, promuevan la igualdad y abran nuevas oportunidades para mujeres y niñas. Entre los ocho galardonados en esta edición, el Club de Remo Puebla recibe este premio en la categoría Supera Veteranas.

Expresan que, al margen de la atribución económica que sí necesitaban, el reconocimiento las impulsa a seguir esforzándose en las competiciones. “Siempre tenemos las puertas abiertas para cualquier mujer que piense que no puede, sí se puede. Por probar no pasa nada”.

Ahora queda seguir preparándose y entrenando, tanto para la liga, como los mundiales gallegos y el de España. Para todo esto, están dedicando todos los esfuerzos que pueden. “Por la edad, tenemos que entrenar más duro y cuidar mucho la alimentación, pero estos reconocimientos nos animan a seguir adelante”.