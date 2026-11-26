Sesión plenaria de A Pobra este jueves 26 de noviembre Cedida

El Pleno ordinario de A Pobra do Caramiñal aprobó una moción del PP relativa a la política de vivienda con el objetivo de que el Concello centre su esfuerzo en que sea más accesible con un diagnóstico actualizado de necesidades del municipio. De esta forma, defienden en la moción, se podrán movilizar los recursos disponibles para construir, con las fuerzas competentes –como cederle terrenos a la Xunta– vivienda pública y protegida. “A vivenda é unha necesidade básica e un dereito, pero tamén unha condición imprescindible para o futuro da Pobra”.

La encargada de defenderla fue Marta Fernández, del PP, que explicó que “é a principal preocupación da sociedade española, actualmente é o primeiro problema segundo o CIS. Non é só nas grandes cidades, a dificultade de acceso a vivenda vén dada pola falta de oferta residencial, a limitada construción de nova vivenda e existencia de inmobles que non se incorporan ao mercado”. Las correcciones que presentó Nós Pobra sobre la moción fueron rechazadas por “ser tantas que poderían ser unha nova moción en si”, se expuso en el Pleno.

La mayoría de los grupos apoyaron la idea del diagnóstico, pero pidieron que la moción fuera más concisa en iniciativas para impulsar el crecimiento de viviendas. Todos hablaron de un plan que apunte a una parcela específica y “un acordo coa Xunta para saber que se vai facer co terreo e cando”.

La sesión abrió con la moción presentada por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública O Barbanza, en la solicitaban que el Concello inste a la Xunta a cubrir el personal sanitario y medidas para garantizar que la ciudadanía pueda acceder a las consultas. También mejoras en los servicios de atención continuada, con un PAC en horario de tarde con profesionales que cubran el aumento de horas. Esta moción fue aprobada, la cual también recogía una petición para mejorar aquellas especialidades y pruebas diagnósticas que tienen demoras y que superan los seis meses tanto en primeras consultas como en revisión.

El PP fue el único que solicitó una enmienda de la moción, pidiendo “engadir un último punto, instar ao Goberno de España a adoptar as medidas necesarias para garantir a dispoñibilidade de profesionais necesarios para cumprir os puntos anteriores e retomar un diálogo real cos médicos para impulsar unha reforma do estatuto marco consensuada que evite novas convocatorias de folga”. Dicha aportación no fue aprobada.

Entre otros asuntos aprobados en la sesión del mes de noviembre están los del Bloque Nacionalista sobre el apoyo a la iniciativa legislativa popular de lengua gallega para revertir la emergencia lingüística y la relativa al incumplimiento de la empresa Monbus de las nuevas condiciones contractuales en el transporte escolar de la comarca.