Fernando Cores | “Imos abrir un local e fábrica de hidromel na Pobra”
Apicultor da Pobra do Caramiñal e delegado da Asociación Galega de Apicultura que xusto acadou o premio máis alto nunha cata de mel nacional, tras obter un ouro pola súa hidromel o ano pasado
A mel do apicultor Fernando Cores, veciño da Pobra do Caramiñal e actual delegado de AGA (asociación galega de apicultura), acadou dous ouros o premio Best of Show na primeira cata de meles celebrada na cidade de Toledo dentro do marco da ‘Copa Rey de Mieles’. O gañador presentou dúas variedades a esta competición, ambas meles procedentes dos montes do Barbanza
É a primeira vez que se presenta a un concurso como este?
O ano pasado tamén acadamos un ouro nunha cata de hidromel. De feito, estamos agora a preparar a apertura dunha nova tenda, e fábrica, na Pobra para cata e venta desta bebida fermentada. Estamos facendo cousas moi interesantes, e estamos desexando poder desvelar máis cando avance o proxecto. Haberá que agardar un ano.
Como describiría, como experto, as meles que enviou ao certame?
Unha era de castaño e outra de eucalispto, esta última arrasou. É un exemplar moi puro, na analítica acadou un 85% de néctar de eucalipto, moi pouca humidade, e moi transparente visualmente. Todas as nosas meles son filtradas antes do consumo. Ese porcentaxe alto da árbore, entre outras floracións, é o que marca a diferenza.
E na de castaño?
Pois era un 75% de pureza, con 10% de brezos, o resto de diversas floracións. Con este tipo acadamos 24 puntos dos 25 máximos que podes obter co análise do laboratorio. Miran que sexa unha mel pura, monofloral.
Entre meu fillo e máis eu temos case 250 colmeas polo Barbanza, cun produto característico pola pureza do néctar
Canto tempo leva no mundo da apicultura?
Levo con colmeas vinte anos, diría que me fixen semiprofesional fai quince.
Foi paixón o que o motivou a entrarneste mundo?
A apicultura sempre me gustou, por iso levo moitos anos la asociación galega de apicultura. Algo que sempre digo é que isto tenche que gustar, as abellas son un vicio. Tes que traballar con cariño e con esmero, pero non polo resultado, se non porque desfrutas do proceso. Actualmente, temos en torno a 200 ou 250 colmeas a nivel familiar, xa que traballo co meu fillo.
Destacou que a mel procedía do Barbanza. Ten o producto da zona algo en particular?
A mel do Barbanza brila grazas ao eucalipto. Dende Rianxo ata a zona de aquí, é o do que máis temos. O noso proceso sempre é separar ben os dous tipos de produto, recollemos a de eucalipto antes de que comece a aflorar da de castaño, para así evitar que se mesture o néctar. Tamén marca unha diferenza os brezos, ou carracas -como as chamamos na zona- aportan un pouco de cor e sabor, que tamén axuda á súa presentación. Para a de castaño, nós temos os colmenares preto a unha plantación moi extensa, isto axuda bastante a acadar a pureza.
A que perigos se enfrenta a apicultura na zona?
Galicia, na costa, é un desastre medioambiental terrible. Este ano, dos que levamos na apicultura, penso que é o peor ano de todos os que levamos en canto á velutina. Porque o seu aumento dificulta poder facerlle frente a outros perigos como a varroa, que é un parasito que mata moitísimas colmeas. Pero a nivel de velutinas este ano, é algo fora de serie.
Aumentou moito a poboación desta especie invasora?
Eu levo moitos anos moi metido no tema, de feito formei parte da Plataforma Stop Velutina de AGA, co que déramos unhas charlas. Como este ano podo garantizar que non vin tanta presión de velutina. Por que? Pois porque acompañarons as temperaturas, a floración, ect. A velutina aquí ten un campo de cultivo enorme, ten forestación, auga e moitísimo monte. En Galicia, cando quitamos niños, estanse sacando só un 10% dos que realmente hai. Cada un, pode chegar a producir además entre 150 e 200 raíñas novas.
Como se enfrenta un a isto?
Empregamos unhas arpas eléctricas, nas que a distancia da cuadrícula permite o paso das abellas pero non das velutinas. O que pasa é que son bastante costosos, pero como todo neste oficio.