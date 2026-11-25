Foto de familia de representantes de Congalsa y miembros de Fundación Inade Xaime Cortizo

Fundación Inade celebró en las instalaciones de Congalsa, en A Pobra do Caramiñal, la XXV Reunión de su Consejo Asesor y Comité Técnico.

El encuentro ha permitido hacer balance de las actividades desarrolladas durante 2026, presentar las líneas de actuación previstas para 2027 y conocer la actividad productiva de Congalsa, una de las empresas líderes del sector de la alimentación, especializada en la elaboración y comercialización de productos del mar y platos preparados.

En el marco de la jornada de trabajo, Congalsa anunció que se incorporará a la familia de amigos de Fundación Inade para contribuir al desarrollo de sus programas y actividades, impulsando la gestión y prevención de los riesgos empresariales y promoviendo el desarrollo de soluciones desde el sector asegurador que ayuden a prevenirlos, mitigarlos y protegerse frente a sus posibles consecuencias.