Imagen de archivo del alcalde de A Pobra, José Carlos Vidal Cedida

El Concello de A Pobra do Caramiñal ha conseguido reducir su deuda municipal en más de un 55% en apenas dos años, consolidando un importante saneamiento de sus cuentas públicas.

Así lo anunció ayer el alcalde, José Carlos Vidal, y el concejal de Hacienda, Eloy Sobrido, durante la presentación de los resultados económicos municipales.

Según los datos expuestos por el gobierno local, el Concello pasó de tener una deuda viva de 3.385.740,70 euros en 2024, distribuida en siete créditos bancarios, a prever un cierre en 2026 con 1.610.743,03 euros pendientes y únicamente tres créditos activos.

El regidor destacó que esta evolución es consecuencia de una política económica basada en la planificación, el control del gasto y la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.

“Estes resultados no son froito da casualidade, senón dunha forma de gobernar baseada no rigor, o sentido común, a responsabilidade e a preocupación real polos veciños e veciñas da Pobra”, afirmó.

Vidal defendió además un modelo de gestión que prioriza el equilibrio de las cuentas municipales y el bienestar de la ciudadanía.

“Cando se xestiona o diñeiro público coma o dunha casa, sen gastar máis do que se ingresa e pensando no benestar da veciñanza, as contas salen”, señaló el alcalde.

El endeudamiento baja

Uno de los datos más destacados del balance económico es que el nivel de endeudamiento municipal se sitúa actualmente en el 22%, muy por debajo del límite legal del 75%.

Esta reducción supone un importante alivio para las arcas municipales, ya que permitirá disminuir el gasto destinado al pago de intereses bancarios y disponer de mayor capacidad económica para acometer inversiones y mejorar los servicios públicos.

Desde el gobierno municipal consideran que la reducción de la deuda supone también una mayor autonomía financiera y una mejor posición para afrontar los próximos ejercicios.

Durante la comparecencia, el primer edil también puso en valor el cumplimiento de las reglas fiscales y la estabilidad presupuestaria, dos aspectos que considera fundamentales para garantizar la solvencia económica del Concello.

Asimismo, destacó que estos resultados se han conseguido manteniendo una de las presiones fiscales más bajas del entorno, con el objetivo de evitar que el esfuerzo de saneamiento económico recaiga sobre los vecinos de A Pobra, y demostrando, según apunta, que es posible reducir la deuda y cumplir con las obligaciones financieras.