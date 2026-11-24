Ganadores de la anterior edición Cedida

Serán dos los sorteos que se celebren este diciembre en A Pobra do Caramiñal por la compra de productos en su Praza de Abastos. Así lo aprobaron el 18 de noviembre en el Pleno, y ayer en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña. ‘Consegue Caramiñas Comparte Nadal’ es una iniciativa que organiza el Concello a través de la Concellaría da Promoción Económica. La campaña tendrá lugar en Praza de Abastos, como ya se indicó, entre el 1 y el 19 de diciembre.

Los comerciales del lugar entregarán a su clientela un boleto por cada 10 euros de compra. Los participantes deberán cubrir sus datos y depositarlos en las urnas asignadas, situadas en un lugar visible en las instalaciones de la plaza comercial.

Tras el cierre del plazo, se celebrarán dos sorteos el primero el día 14 de diciembre a las 12:00 horas el segundo el 21 a la misma horas, ambos en el lugar de compra. Los premios serán Caramiñas, unos vales de compra para consumir en la propia plaza de abastos en los productos de las cenas de Navidad.

Habrá por sorteo un primer premio de 300 euros, dos segundos de 200, y cuatro terceros de 100. En el momento del sorteo se extraerán dos papeletas por premio, de manera que, si en 24 horas no se localiza al ganador, podrá usarse como reserva esta segunda.