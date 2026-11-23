Presentación de los talleres de cabezudos en A Pobra Cedida

El municpio pobrense disfrutará de dos talleres diferentes para el mes de diciembre: uno de cabezudos y otro de conciliación familiar.

El primero se desarrollará entre el 30 de noviembre, el 2, 3, 14y 16 de diciembre en la Cofraría de A Pobra do Caramiñal, dirigido a mayores de 14 años para poner en valor la tradición popular.. El objetivo es familiarizar a las vecinas y vecinos con una tradición vinculada con las fiestas de la localidad. Contará con un total de doce plazas. Será en horario de 16.30 a 19.00 horas.

Ya se saben las fechas del nuevo taller de conciliación, el siete de diciembre Cedida

El segundo, es un nuevo taller de conciliación del siete de diciembre, una jornada laboral no lectiva en la que se ofrecerá a las familias un recurso para facilitar la organización de la vida laboral, en el CEP Salustiano Rey Eiras, en horario de 9.00 a 14.00 horas.