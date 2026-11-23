A Pobra presenta dos talleres: el de cabezudos y de concilización
El primero, comenzará el 30 de noviembre en la Cofraría municipal
El municpio pobrense disfrutará de dos talleres diferentes para el mes de diciembre: uno de cabezudos y otro de conciliación familiar.
El primero se desarrollará entre el 30 de noviembre, el 2, 3, 14y 16 de diciembre en la Cofraría de A Pobra do Caramiñal, dirigido a mayores de 14 años para poner en valor la tradición popular.. El objetivo es familiarizar a las vecinas y vecinos con una tradición vinculada con las fiestas de la localidad. Contará con un total de doce plazas. Será en horario de 16.30 a 19.00 horas.
El segundo, es un nuevo taller de conciliación del siete de diciembre, una jornada laboral no lectiva en la que se ofrecerá a las familias un recurso para facilitar la organización de la vida laboral, en el CEP Salustiano Rey Eiras, en horario de 9.00 a 14.00 horas.