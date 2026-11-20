isitantes acercándose al Museo de Valle-Inclán Cedida

Un total de 4.628 personas visitaron el centro museístico Valle-Inclán de A Pobra do Caramiñal entre enero y noviembre, consolidando la tendencia ascendente en la afluencia de público a lo largo del año.

La técnica del museo, Sara Barbazán, explica que ya detectaron en verano un pico de visitantes, tanto locales como del resto de la península. También tienen muchas reservas de visitas guiadas y turistas, muchas les llegan de la Oficina de Turismo. “No noso caso, sabemos que o atractivo é Valle-Inclán. Este ano fixemos moito fincapé coa relación do autor coa Pobra, porque era o aniversario da publicación de ‘Tirano Banderas’, que a escribiu aquí”.

Apunta a que la gente se suele mostrar muy sorprendida cuando ven el interior del museo, ya que no parece un espacio tan amplio desde fuera. Además, comenta que cuentan con muchos fondos donados desde 2025, muchos de ellos cedidos por Xaquín de Valle-Inclán Alsina, que falleció hace poco. “Aínda estamos en proceso de catalogación de moitos deles, somos un museo pequeno e o persoal técnico non é continuado”. Esperan con ilusión el año que viene, que será el 40 aniversario de la inauguración centro pobrense.