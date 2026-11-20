Una patrulla de la Policía Local pobrense llevó a cabo la detención de una persona sobre la que pesaba una orden judicial de ingreso en prisión Chechu Río

Detienen hoy a una persona sobre la que pesaba una orden judicial de ingreso en prisión. La Policía Local de Pobra do Caramiñal realizó la intervención sobre las 14:30 horas, los agentes localizaron al susodicho requerido por la autoridad judicial.

La orden fue dilatada por el juzgado Penal competente, según informan, tras no producirse el ingreso voluntario en el centro penitenciario dentro del plazo establecido.

Durante el operativo, que se desarrolló con normalidad y sin incidentes, la persona detenida no ofreció resistencia. Posteriormente fue trasladada a las dependencias de la Guardia Civil de A Pobra do Caramiñal, que asumió las diligencias y los trámites necesarios para dar complimiento al requerimiento judicial.