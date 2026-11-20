Minuto de silencio por el fallecimiento de Xaquín de Valle-Inclán de Alsina Cedida

El Pleno extraordinario de A Pobra do Caramiñal aprueba con siete votos a favor y seis en contra el punto de modificación de la Relación de Postos de Traballo y del anexo de personal del presupuesto municipal 2025, prorrogado para 2026. En él, se aprueba que se estiman las alegaciones, sacando de la RPT la mención de la reserva de la plaza por discapacidad, que quedará para la oferta de empleo público, “si se estima”, como apuntó Estefanía Ramos, concejala responsable de Persoal. También se crea la plaza de técnico superior de arquitecto, para personal funcionario de carrera.

La sesión se inició con un minuto de silencio en memoria de Xaquín María del Valle-Inclán Alsina, escritor, profesor e investigador, “que deu o 60 ou 70% da colección que temos a día de hoxe no Muselo homónimo. Como respeto á súa figura, xa que ao noso museo declarouna como a institución vallinclaniana decana do noso país”, expresó el alcalde, José Carlos Vidal Suárez. Tras dicho minuto, se reanudó la sesión con normalidad.

Otro de los puntos aprobados fue la cesión gratuita a la Xunta de tres parcelas en el polígono industrial da Tomada para hacer una base BUO. Toda la corporación alabó la gestión realizada para la prevención contra incendios forestales, aunque Amparo Cerecedo, portavoz del Bloque, pidió que “xestionen a construción máis rápido que en Rianxo”. El gobierno local también se aplaudió por la buena gestión económica de este ejercicio, permitiendo amortizar medio millón de deuda del Concello de A Pobra do Caramiñal.