Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia en Santiago de Compostela Chechu Río

Un policía local de A Pobra do Caramiñal permanece investigado indiciariamente por un delito de maltrato en el ámbito de la violencia machista tras una supuesta agresión a su pareja.

Según relatan fuentes cercanas al caso, el hombre fue detenido el jueves 12 tras denunciar su pareja los hechos, ocurridos en el interior de un vehículo.

Pasó a disposición judicial al día siguiente, viernes. La jueza de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Santiago ha decretado la libertad provisional del detenido, investigado indiciariamente por hechos constitutivos de un delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género.

La jueza ha implantado como medidas cautelares, la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros, así como de comunicarse con ella por cualquier mismo. Asimismo, ha decretado la suspensión cautelar del derecho a la tenencia, porte y uso de armas.