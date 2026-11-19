O apicultor da Pobra, Fernando Cores, acada a distinción máis alta na Copa Rey de Mieles
Consigue dous ouros nas categorías claras e escuras nesta edición con materia prima do Barbanza
A mel do apicultor Fernando Cores, veciño da Pobra do Caramiñal e actual delegado de AGA (asociación galega de apicultura), acadou dous ouros, e unha distinción entre os ouros como Best of Show, na categoría de caseiros, na cata celebrada na ciudad de Toledo dentro do marco da ‘Copa Rey de Mieles’, campeonato nacional de mel, organizada por Aeshi (Asociacion española de hidromieles), na cata do 24 de Novembro en Toledo.
A meles premiadas foron en duas categorías diferentes, meles claras e meles oscuras e mielatos. Cores, chegou á final cunha mel de eucalipto na categoría de claras, e unha mel de castaño na categoría de oscuras. O gañador explica que ambas meles proceden dos montes do Barbanza. “O xurado valoron moi positivamente a calidade, sabor, cor, das meles presentadas, como excepcionales e con moitisima calidade”, explica o apicultor.
O Best of Show trátase dunha cata onde só participan as meles que previamente que foran galardoadas con algunha medalla de ouro. O pobrense acadou o premio coa de castaño
“Estamos moi contentos de acadar estes premios, énchenos de ánimo por seguir nun sector que esta moi complicado, onde só se pode pelexar coa calidade. Competir con meles doutras comunidades, tanto en ámbito caseiro coma en comerciais, e obter a distinción máis alta empúrranos a seguir pola línea da calidade das nosas meles, e dos nosos montes. Aínda así, penso que temos que seguir loitando coas complicacións que ten actualmente a apicultura: velutina, varroa, importacións de mala calidade, etc. Isto só énchenos de ganas de continuar”.