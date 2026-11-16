El Concello homenajea a Manuel Martínez por sus maquetas sobre la historia pobrense

Entrega de la placa conmemorativa a Manuel Martínez Rodiño Cedida

El vecino de A Pobra do Caramiñal que conserva pedazos del pasado con sus reproducciones de edificios históricos y embarcaciones vinculadas a la cultura del municipio. El Concello homenajea a Manuel Martínez Rodiño por su contribución a la conservación del patrimonio pobrense.

El alcalde, José Carlos Vidal, y la concejala de Cultura, Patricia Lojo, le entregaron una placa conmemorativa a este vecino de 98 años con la siguiente inscripción, “A Manuel Martínez Rodiño, en recoñecemento a toda unha vida dedicada á reprodución do noso patrimonio, á conservación da memoria da Pobra e á súa xenerosidade ao compartir o seu traballo con todos nós”.

Martínez Rodiño elaboró a lo largo de su trayectoria numerosas maquetas de edificios y embarcaciones que forman parte de la historia pobrense. Entre sus trabajos destacan las reproducción de la Torre de Vermúdez, del Pazo da Mercé, de Villa Eugenia, de la Igrexa do Maño y de la casa consistorial.

Su vinculación con el patrimonio local se extiende a también llevar a cabo trabajos de restauración y mantenimiento que realizó en la Torre de Vermúdez, junto a la figura de una réplica del vapor de pasaje que comunicaba Vilagarcía de Arousa con A Pobra do Caramiñal desde 1917.