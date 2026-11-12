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Diario de Arousa

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A Pobra

Ambar presenta el calendario solidario en el Cine Teatro Elma

Redacción Arousa
12/11/2026 19:45
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Público en la presentación del Calendario Solidario 2027
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La Asociación Ambar das s Persoas con Diversidade Funcional presentó ayer su Calendario Solidario 2027 en el Cine Teatro Elma, en Pobra do Caramiñal. Esta nueva edición está dedicada al cine, y busca visibilizar el talento de las personas usuarias de la entidad. 

En conjunto con el fotógrafo Pichero, los participantes de Ambar recrearon los carteles de las siguientes series: Rondallas, Pioneras, El Maestro que Prometió el Mar, Sorda, Romería, Te Estoy Amando Locamente, Casa en Flames, Sirat, Yo no Moriré de Amor, El 47, Los Aitas y Los Domingos.

Asistieron al acto, el alcalde A Pobra, José Carlos Vidal, la concejala de Servizos Sociais, Amparo Cerecedo, el edil de Ribeira, Vicente Mariño, la concejala de Porto do Son, de Obras e Servizos, María Maroña, y el de deportes, Carlos Lorenzo.

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