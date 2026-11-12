Ambar presenta el calendario solidario en el Cine Teatro Elma

Público en la presentación del Calendario Solidario 2027 Cedida

La Asociación Ambar das s Persoas con Diversidade Funcional presentó ayer su Calendario Solidario 2027 en el Cine Teatro Elma, en Pobra do Caramiñal. Esta nueva edición está dedicada al cine, y busca visibilizar el talento de las personas usuarias de la entidad.

En conjunto con el fotógrafo Pichero, los participantes de Ambar recrearon los carteles de las siguientes series: Rondallas, Pioneras, El Maestro que Prometió el Mar, Sorda, Romería, Te Estoy Amando Locamente, Casa en Flames, Sirat, Yo no Moriré de Amor, El 47, Los Aitas y Los Domingos.

Asistieron al acto, el alcalde A Pobra, José Carlos Vidal, la concejala de Servizos Sociais, Amparo Cerecedo, el edil de Ribeira, Vicente Mariño, la concejala de Porto do Son, de Obras e Servizos, María Maroña, y el de deportes, Carlos Lorenzo.