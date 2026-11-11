X Xornada Micolóxicas: “Para o ano non sei se vai ser posible manter este nivel”

X Xornadas Micolóxicas da Pobra Cedida

La décima edición de las Xornadas Micolóxicas da Pobra do Caramiñal termina siendo “as mellores da súa xa non tan curta historia”, como apuntan desde Nós Pobra. El Concello destaca la salida al monte de la Curota como la actividad con más ézito, treinta personas acompañadas por José María Traba Velay siguieron un recorrido para conocer las diferentes especies de setas de la zona. Los participantes también descubrieron la importancia de los hongos para el equilibrio y el buen funcionamiento del ecosistema.

En cuanto al concurso de fotografía, los ganadores fueron Raquel Sobradelo Torrado. primer premio de 350 euros; Sergio Pérez Boullón, segundo premio, de 250 euros; y por último, Pablo Blanco Teijeiro, tercer premio, de 150 euros. Entregaron los premios el alcalde, José Carlos Vidal, el concejal de Medio Ambiente, Xosé Lois Piñeiro, y Beatriz González, técnica municipal en este área.

Imagen galardonada con el primer premio en esta edición Cedida

“Para o ano non sei se será posible manter este nivel, pero eu porei todo da miña parte para darlle continuidade a esta actividade que nos sitúan entre os concellos de Galicia que máis protagonismo lle dan á micoloxía e á micofilia, sempre como obxectivo principal desfrutar da natureza e aprender a coidala e respectala”, expuso Piñeiro.

La edición contó también con talleres escolares en los centros de Cadreche y Bandaseca, la exposición micológica en el Mercado de Abastos, la conferencia ‘Cogomelos no bosque de ribeira’. impartida por José María Traba Velay, y la clase familiar de cultivo de shiitake. Como broche final, tuvo lugar el GastroRock Micolóxico, “un éxito rotundo”. En el evento, no sólo se podía conocer diversos hongos, sino que también probarlos, una parte muy improtante del proceso. “As persoas que participaron puideron ver un número considerable de especies, escoitaron as explicacións de Chemi, de Pico, Rafa, Manolo e eu mesmo. Moitas delas puideron irse cun cestiño completo para a casa”, apuntó el concejal.