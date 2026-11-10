Gran pesar por la muerte de Xaquín del Valle-Inclán Alsina

Xaquín del Valle-Inclán en el Museo de A Pobra do Caramiñal Cedida

Muere el Xaquín del Valle-Inclán Alsina, nieto de Ramón María del Valle-Inclán. Vilanova y A Pobra están de luto por su fallecimiento, un hombre que no sólo colaboró en la conservación de su legado familiar, sino que también aportó obras a la literatura gallega como Historias de la ciudad del desierto (1988), La playa de lastres (1995), en coautoría con Manuel Pérez Mahía, y relatos como Las clases de magia y Los caminos del más acá.

La Asociación de Amigos de Valle-Inclán lamenta su fallecimiento, organización de la que fue presidente entre los años 2013 y 2020. Apuntan a que el escritor era uno de los grandes especialistas en la vida y obra del autor, a quien dedicó una documentadísima biografía titulada Ramón del Valle-Inclán. Genial, antiguo y moderno (2025).

El actual presidente de la entidad, José María Paz Gago recuerda: “Además fue autor de innumerables ediciones de obras y artículos de temática valleinclaniana, la mayor parte de ellos publicados en la revista Cuadrante, órgano de nuestra Asociación”.

Este suceso también ha afectado a varias entidades de A Pobra do Caramiñal, que trasladan su pesar por la muerte. El Museo Valle-Inclán alabó al difunto, “atento, ilusionado, partícipe de facer memoria, dos valores profesionais e da democratización do coñecemento arredor do xenio e figura valleinclanianos que promove este Museo Valle-Inclán. Foi protector en actos, obras e amores, e facilitador duns fondos patrimoniais únicos, exhibidos nesta institución cultural. Exerceu con igual paixón e talento de persoeiro público que capitaneara, contra vento e marea, empeños por manter viva unha biografía crítica de don Ramón como o protagonismo literario que corresponde ao gran creador das letras”.

El Concello también agradeció el estrecho vínculo que tuvo Xaquín del Valle-Inclán con el pueblo pobrense, que “axudou a manter viva a memoria do escritor”. El PP local trasladó que “nunca esqueceremos a súa xenerosidade, fundamental para que o museo dedicado ao seu avó sexa todo un referente”.

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, transmite las condolencias del gobierno y de la localidad, "lembrámolo como unha gran persoa e colaborador na difusión do legado do dramaturgo. Xaquín del Valle-Inclán foi escritor, profesor, investigador e biógrafo do seu avó, convertíndose nun dos grandes especialistas e divulgadores da vida e obra de Valle- Inclán. Dende o Concello lamentamos a pérdida". Todas estas instituciones vilanovesas y pobrenses trasladan su más sentido pésame a la familia y allegados.

Acto de homenaje

En los actos que se celebrarán en Vilanova el próximo sábado, 14 de noviembre, con motivo de la Semana Cultural Valle-Inclán, en la Iglesia de A Pastoriza, se hará un recuerdo especial a quien rigió los destinos de la Asociación de Amigos de Valle con sabiduría y entusiasmo por la figura de su abuelo, el dramaturgo español y gallego más importante del siglo XX.