Los estudiantes de nutrición de la USC visitan las instalaciones de Congalsa

Visita de los estudiantes de nutrición de la USC a Congalsa Cediida

Un grupo de estudiantes del Grado en Nutrición Humana y Dietética del campus de Lugo de la Universidad de Santiago de Compostela visitó esta mañana Congalsa para conocer sus referencias alimentarias y sus procesos de producción, así como su propuesta de valor en materia de sostenibilidad, innovación, eficiencia o sistemas de trazabilidad, entre otras cuestiones.

Los estudiantes de la asignatura Ciencia y Tecnología de la Carne y del Pescado se desplazaron hasta la sede de la empresa junto a Ángeles Romero, catedrática de Tecnología de los Alimentos. Durante la visita, fueron recibidos por Isabel Cañas, directora de Relaciones Externas, y Juan Carlos Rama, director de Recursos Humanos de la compañía. Ambos directivos detallaron al grupo que Congalsa trabaja en la actualización de sus recetas tradicionales y en el desarrollo de nuevas elaboraciones.

También abordaron las características de sus productos, que destacan por su sabor, versatilidad y practicidad, así como por su capacidad de adaptación a los diferentes segmentos de mercado. Los directivos pusieron en valor que Congalsa cuenta con un comité científico que integra a expertos en nutrición y directivos de diferentes departamentos.