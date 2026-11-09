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A Pobra

Los estudiantes de nutrición de la USC visitan las instalaciones de Congalsa

La visita incluyó una degustación de productos de la entidad pobrense 

Redacción Arousa
09/11/2026 17:54
Congalsa
Visita de los estudiantes de nutrición de la USC a Congalsa
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Un grupo de estudiantes del Grado en Nutrición Humana y Dietética del campus de Lugo de la Universidad de Santiago de Compostela visitó esta mañana Congalsa para conocer sus referencias alimentarias y sus procesos de producción, así como su propuesta de valor en materia de sostenibilidad, innovación, eficiencia o sistemas de trazabilidad, entre otras cuestiones.

Los estudiantes de la asignatura Ciencia y Tecnología de la Carne y del Pescado se desplazaron hasta la sede de la empresa junto a Ángeles Romero, catedrática de Tecnología de los Alimentos. Durante la visita, fueron recibidos por Isabel Cañas, directora de Relaciones Externas, y Juan Carlos Rama, director de Recursos Humanos de la compañía. Ambos directivos detallaron al grupo que Congalsa trabaja en la actualización de sus recetas tradicionales y en el desarrollo de nuevas elaboraciones. 

También abordaron las características de sus productos, que destacan por su sabor, versatilidad y practicidad, así como por su capacidad de adaptación a los diferentes segmentos de mercado. Los directivos pusieron en valor que Congalsa cuenta con un comité científico que integra a expertos en nutrición y directivos de diferentes departamentos.

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