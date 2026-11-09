Los estudiantes de nutrición de la USC visitan las instalaciones de Congalsa
La visita incluyó una degustación de productos de la entidad pobrense
Un grupo de estudiantes del Grado en Nutrición Humana y Dietética del campus de Lugo de la Universidad de Santiago de Compostela visitó esta mañana Congalsa para conocer sus referencias alimentarias y sus procesos de producción, así como su propuesta de valor en materia de sostenibilidad, innovación, eficiencia o sistemas de trazabilidad, entre otras cuestiones.
Los estudiantes de la asignatura Ciencia y Tecnología de la Carne y del Pescado se desplazaron hasta la sede de la empresa junto a Ángeles Romero, catedrática de Tecnología de los Alimentos. Durante la visita, fueron recibidos por Isabel Cañas, directora de Relaciones Externas, y Juan Carlos Rama, director de Recursos Humanos de la compañía. Ambos directivos detallaron al grupo que Congalsa trabaja en la actualización de sus recetas tradicionales y en el desarrollo de nuevas elaboraciones.
También abordaron las características de sus productos, que destacan por su sabor, versatilidad y practicidad, así como por su capacidad de adaptación a los diferentes segmentos de mercado. Los directivos pusieron en valor que Congalsa cuenta con un comité científico que integra a expertos en nutrición y directivos de diferentes departamentos.