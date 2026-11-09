A Pobra refuerza la supervisión en las zonas verdes tras el accidente de este fin de semana

A Pobra en los trabajos de poda de Valle Inclán Cedida

El Concello de A Pobra do Caramiñal informa que va a reforzar la supervisión de la arboleda en los espacios públicos. Esta respuesta viene después del accidente que tuvo lugar este fin de semana, una mujer de 60 años que resultó herida tras la caída de un árbol en mal estado. La administración municipal traslada su apoyo a la persona afectada con los mejores deseos para una pronta recuperación.

La Concejalía de Medio Ambiente informa de que tras lo ocurrido, han contactado con una empresa especializada para evaluar el estado de las distintas zonas verdes del municipio. Dicha evaluación está prevista para este jueves, que revisará los Xardíns Valle-Inclán y la zona do Castelao, así como en las palmeras do Areal.

"Esta revisión permitirá identificar posibles riscos e determinar as medidas necesarias para reforzar a seguridade nos espazos públicos, co obxectivo de minimizar a posibilidade de que se produzan novos incidentes", apuntan desde el gobierno local. A partir de los resultados, planificarán los trabajos que sean precisos para poder garantizar la seguridad de las vías en temporada de lluvias.