El TSXG confirma la condena de dos años y medio de prisión a la socia de una asesoría de A Pobra

La Sala de lo Penal del TSXG confirma la sentencia emitida en octubre por la sección sexta de Audiencia Provincial de A Coruña Cedida

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma la condena de dos años y medio de prisión a la socia y administradora de una asesoría de A Pobra do Caramiñal como autora de un delito continuado de administración desleal y de un delito de falsedad en documentación mercantil. Además, está obligada al pago de una indemnización de 36.966 euros a la sociedad de la que formaba parte.

Esta confirmación hace referencia a una sentencia del pasado 27 de octubre por la la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña. Así pues, la Sala de lo Civil y Penal desestima el recurso interpuesto a la sentencia dictada.

La acusada argumentó que existieron una infracción del derecho a la presunción de inocencia y errores probatorios. Sin embargo, el nuevo fallo defiende que existen pruebas suficientes en relación al delito de falsedad en documento mercantil y rechaza íntegramente "todos los motivos" dados sobre la administración desleal.

La procesada era socia al 50 % de una asesoría con sede en A Pobra, donde desarrollaba, entre otras, labores contables. La sentencia recurrida consideró probado que, entre 2015 y 2020, la acusada realizó diversas extracciones y transferencias de fondos de la sociedad a su "beneficio personal", "sin el conocimiento ni consentimiento de la otra socia".

Da por acreditado que la acusada se apropió de 27.416,40 euros mediante retiradas de efectivo y de otros 5.026 euros a través de transferencias, además de realizar compras personales con fondos de la sociedad por un valor de 9.537,47 euros. También se constató que falsificó la firma de su socia en una póliza de crédito de 9.000 euros, lo que supone un delito de falsedad.

Contra este nuevo fallo cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.