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A Pobra

A Pobra invierte cerca de 18.000 euros en trabajos de mantenimiento en el municipio

Realizarán poda y limpieza de cunetas como medidas preventivas ante los meses de lluvia

Antía Suárez Suárez
Antía Suárez Suárez
04/11/2026 13:38
Trabajos de limpieza y poda en Pobra do Caramiñal
Trabajos de limpieza y poda en Pobra do Caramiñal
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El Concello da Pobra do Caramiñal destina cerca de 18.000 euros para poner en marcha distintas actuaciones de mantenimiento y conservación de los espacios públicos. El objetivo de este proyecto es cuidar las zonas verdes y facilitar la evacuación de agua ante las próximas lluvias.

Por un lado, se invierten 13.000 euros en trabajos de poda. Las tareas ya comenzaron este pasado lunes, en los Xardíns de Valle-Inclán y se extenderán al Castelo, a AsXunqueiras, a San Lázaro, a A Crocha, al Campo da Feira y al paseo de San Antonio.

Les seguirá la limpieza de las cunetas, por 5.000 euros, unas intervenciones en puntos como: O Rego, San Paio, Tarrío, Rosamonde, O Camiño Ancho, O Sobral y A Mirandela. La finalidad, según trasladan desde el Concello, es favorecer la circulación de agua y reducir el riesgo de acumulación durante los periodos de lluvia.

"Continuamos antendendo o día a día, anticipándonos aos problemas e coidando o noso municipio", expresa Estefanía Ramos, concejala de Servizos Municipais, departamento desde el que se impulsa esta acción. "Neste sentido, incide na necesidade de combinar o mantemento habitual con medidas preventivas que permitan conservar as infraestruturas municipais en boas condicións e atender as necesidades dos distintos núcleos da Pobra".

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