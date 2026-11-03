Una madre y su hijo resultan heridos en una colisión en A Pobra

Accidente entre dos vehículos en la AC-302 a su paso por el municipio de A Pobra do Caramiñal Cedida

Un accidente por alcance entre dos vehículos resulta en tres heridos leves. Esto ocurría hoy a las 10:40 horas en la carretera AC-302 a su paso por el municipio de A Pobra do Caramiñal. Dos de los heridos fueron una madre y su hijo, que tenían dolores en el hombro y pecho tras el choque. La tercera era la conductora del otro coche. Los tres fueron trasladados al Hospital do Barbanza.

Asistieron medios de la Policía Local de A Pobra, 061, Avpc Pobra do Caramiñal, Garda Civil y Bombeiros Ribeira. Estos últimos trasladan que fueron heridos leves, con dolores principalmente de cervicales.