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A Pobra

Una madre y su hijo resultan heridos en una colisión en A Pobra

El accidente por alcance entre dos vehículos ocurrió esta mañana en la AC-302

Antía Suárez Suárez
Antía Suárez Suárez
03/11/2026 15:45
Accidente entre dos vehículos en la AC-305 a su paso por el municipio de A Pobra do Caramiñal
Accidente entre dos vehículos en la AC-302 a su paso por el municipio de A Pobra do Caramiñal
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Un accidente por alcance entre dos vehículos resulta en tres heridos leves. Esto ocurría hoy a las 10:40 horas en la carretera AC-302 a su paso por el municipio de A Pobra do Caramiñal. Dos de los heridos fueron una madre y su hijo, que tenían dolores en el hombro y pecho tras el choque. La tercera era la conductora del otro coche. Los tres fueron trasladados al Hospital do Barbanza.

Asistieron medios de la Policía Local de A Pobra, 061, Avpc Pobra do Caramiñal, Garda Civil y Bombeiros Ribeira. Estos últimos trasladan que fueron heridos leves, con dolores principalmente de cervicales.

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