Las jornadas de Valle-Inclán bajan el telón con un balance “positivo”

Imagen de la presentación de las jornadas el pasado mes de octubre Cedida

La vigésimo octava edición de las Xornadas de Homenaxe a Valle-Inclán baja el telón en A Pobra do Caramiñal con un balance “positivo” y con la mirada puesta ya en continuar renovando su programación en próximas ediciones.

El ciclo dedicado al escritor consiguió mantener una respuesta del público similar a la registrada en los últimos años, al tiempo que algunas de las nuevas propuestas introducidas en esta ocasión obtuvieron una acogida especialmente favorable.

La técnica del Museo Valle-Inclán, Sara Barbazán, explica que desde la organización se muestran “bastantes satisfechos” con el resultado de esta edición, especialmente teniendo en cuenta las dificultades con las que tuvieron que afrontar su preparación.

“Fueron unas jornadas un poco complicadas, pero hemos conseguido la asistencia que veníamos teniendo en los últimos años”, señala.

A falta de todavía cerrar las cifras definitivas de participación el balance se mantiene, según Barbazán, en niveles muy similares a los de otras convocatorias.

Entre las propuestas que continúan funcionando año tras año destaca especialmente el teatro.

Las representaciones escénicas volvieron a concentrar algunas de las mayores asistencias de las jornadas, con funciones que prácticamente completaron el Teatro Elma. “Lo que mejor funciona es el teatro”, resume la técnica del museo.

La programación de este año combinó precisamente las fórmulas ya consolidadas con otras iniciativas con la que el museo buscó ampliar y diversificar el perfil de público.

Una de las que mejor resultado consiguió fue la ruta por los escenarios literarios de la Serra do Barbanza relacionados con Valle-Inclán. La actividad prácticamente completó las plazas disponibles y se convirtió, según Barbazán, en una de las principales sorpresas de la edición.

También obtuvo una respuesta favorable la incorporación del cine a la programación.

El Teatro Elma acogió la proyección de la adaptación cinematográfica de Tirano Banderas, una de las propuestas incluidas este año con motivo del centenario de la publicación de la novela.

“Las nuevas iniciativas respondieron bastante bien”, apunta la técnica del museo, que considera que una de las conclusiones que deja esta vigésimo octava edición es la conveniencia de continuar experimentando con nuevos formatos.

“Ya sabemos lo que funciona, pero queremos ir introduciendo nuevas cosas para ver cómo responde la gente”, explica Barbazán.

El público también ha trasladado opiniones mayoritariamente positivas.

Entre las cuestiones planteadas figura la posibilidad de probar nuevos horarios para determinadas actividades.

La intención, según detallan desde la organización, es seguir ajustando lo que sea necesario.