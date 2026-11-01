La unidad móvil de donación de sangre estará en A Pobra el próximo seis de noviembre

La unidad móvil de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) visitará A Pobra do Caramiñal el próximo viernes 6 de noviembre para facilitar a los vecinos la posibilidad de donar sangre y contribuir a salvar vidas.

El vehículo estará instalado en la Praza Maior, en horario de tarde, de 16.00 a 21.00 horas.

La campaña busca fomentar la participación ciudadana y recordar la importancia de mantener unas reservas de sangre suficientes para atender las necesidades de los centros sanitarios.

Podrán participar las personas mayores de 18 años, que pesen más de cincuenta kilos y gocen de buena salud.

Desde ADOS recuerdan también algunas recomendaciones antes de acudir a donar: no ir en ayunas, esperar al menos dos horas después de comer, llevar el DNI u otro documento identificativo y mantener una buena hidratación.

La donación de sangre es un gesto que apenas requiere unos minutos, pero que puede resultar fundamental para salvar vidas. Por ello, se anima a la población a acercarse a la unidad móvil y colaborar con esta iniciativa.

Las personas interesadas pueden consultar más información en la página web ados.sergas.gal.