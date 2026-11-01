El baile del Xantar de Maiores se celebrará el 13 de noviembre

El encuentro reunió alrededor de 750 personas Cedida

El Concello de A Pobra ya ha puesto fecha al baile del Xantar de Confraternidades das Persoas Maiores, que tuvo que ser aplazado como muestra de respeto tras el trágico accidente ferroviario.

La celebración tendrá lugar finalmente el próximo viernes trece de noviembre, a partir de las 20.00 horas, en el pabellón de la calle Venecia.

El baile que quedó pendiente se recuperará así dos semanas después y contará con la actuación de Mar Dávila, manteniendo el mismo escenario en el que se celebró el encuentro de mayores.

La jornada del Xantar reunió alrededor de 750 personas procedentes de A Pobra como de otros municipios de la comarca.

Durante el encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas y como muestra de solidaridad con las familias de las mismas.