A Pobra do Caramiñal programa cinco obras de teatro entre los meses de noviembre y diciembre

Imagen del cartel oficial de la programación Cedida

La programación cultural de A Pobra continúa durante los meses de noviembre y diciembre con una nueva edición del ‘Outono Cultural’, un ciclo que llevará a la localidad un total de cinco representaciones teatrales.

Todas las funciones comenzarán a las 19.00 horas y tendrán acceso gratuito hasta completar aforo. La primera cita llega el domingo ocho de noviembre con ‘Señores’.

El programa continúa los domingos 15 y 22 con ‘Os dous de sempre’ y ‘Cotorras’, respectivamente.

El calendario se reanuda el seis de diciembre con ‘Cortello de Amor’ y el domingo trece llegará a su fin con ‘Nas nubes’.

El ‘Outono Cultural’ pretende así consolidar una oferta escénica accesible y variada durante los últimos meses del año.