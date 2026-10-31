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A Pobra

A Pobra do Caramiñal programa cinco obras de teatro entre los meses de noviembre y diciembre

Todas las funciones comenzarán a las 19.00 horas y tendrán acceso gratuito hasta completar aforo

Paula Gil
Paula Gil
31/10/2026 18:51
Imagen del cartel oficial de la programación
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La programación cultural de A Pobra continúa durante los meses de noviembre y diciembre con una nueva edición del ‘Outono Cultural’, un ciclo que llevará a la localidad un total de cinco representaciones teatrales.

Todas las funciones comenzarán a las 19.00 horas y tendrán acceso gratuito hasta completar aforo. La primera cita llega el domingo ocho de noviembre con ‘Señores’

El programa continúa los domingos 15 y 22 con ‘Os dous de sempre’ y ‘Cotorras’, respectivamente. 

El calendario se reanuda el seis de diciembre con ‘Cortello de Amor’ y el domingo trece llegará a su fin con ‘Nas nubes’

El ‘Outono Cultural’ pretende así consolidar una oferta escénica accesible y variada durante los últimos meses del año. 

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