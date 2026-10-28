Los vecinos de Lagar denuncian hurtos de barras de pan y ropa de los tendales

El barrio Lagar de A Pobra do Caramiñal Cedida

Los vecinos de Lagar, barrio de A Pobra do Caramiñal, denuncian hurtos en la zona. Según publicaban en un perfil de redes sociales, durante estos días, “varios vecinos nos han contactado para informarnos de una serie de robos que están teniendo lugar en nuestro barrio. Barras de pan, ropa de los tendederos, comida de personas dependientes...”, explicaba el gestor de la cuenta. Piden que si alguien ha visto algo o se sabe algo de estos sucesos, que se ponga en contacto con la vecindad de la zona. Aunque ya hay respuestas, ninguna añade información al caso.

Por otro lado, la Policía Local pide que si estos hurtos siguen ocurriendo, es necesario que pongan una denuncia en la comisaría. La Policía explica que tienen constancia de estos problemas en la zona, aunque los acuña como pequeños hurtos de”descuidadez” y que ocurrían con más frecuencia durante el verano. “Durante o verán e incluso fai pouco tíñamos chamadas sobre este tema. Fai pouco, chamárannos porque alguen lle roubara un parquete, e despois aconteceu que o atopou. Se realmente hai un problema, tendémoslle a maná veciñanza para o que sea, pero non deberían facerse este tipo de comunicados, dan unha percepción de inseguridade que non se corresponde coa realidade”, explican.