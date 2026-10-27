Los campistas del Ría de Arosa 1: “Estamos totalmente desamparados”

Camping Ría de Arosa en Praia Cabío, en A Pobra do Caramiñal Camping Ría de Arosa

Los campistas desalojados del Ría de Arosa 1 de Praia Cabío denuncian la falta de transparencia en el proceso y el abandono que sienten que sufren por parte del Concello de A Pobra do Caramiñal, Ituga (empresa responsable del recinto) y de Turismo de Galicia. El gabinete Vila Abogados, que representa a 55 de los afectados, traslada que sienten que “faltan garantías reales” y que el proceso está llevando demasiado rápido.

Por un lado, critican que las familias afectadas no han tenido acceso al expediente emitido por la Xunta que llevó al desalojo del complejo turístico en ningún momento del proceso. “Todos sabemos que un cierre y un desalojo no es de un día para otro, de ahí nuestra falta de confianza. Hay casos de personas que a un mes del cierre adquirieron caravanas del lugar. El camping tenía que saber lo que estaba pasando”, señalan. Desde Vila, confirman que los campistas no tenían noción de que se iba a evacuar el espacio, cuando Turismo afirma que se lo trasladó a la empresa con antelación.

Esto ocurría el 15 de septiembre, y más de un mes después, les permitieron la semana pasada entrar a recoger sus pertenencias al camping. Su abogado explica que se avisó con una semana de antelación, fijando los días de jueves a domingo, lo que no dio demasiado margen para que la gente se organizara. Una vez dentro, sólo se permitió la entrada a las personas pertenecientes al complejo. “Era curioso que había feriantes y chatarreros que estaban allí para llevarse material gratis, fue todo muy caótico”, explica su abogado.

Todo este proceso se agrava cuando les indican que una empresa va a trasladar todas las instalaciones fuera del espacio. Muchas familias se quejan de que deberían formar parte de este proceso, e incluso elegir por ellas mismas quién va a trasladar sus bienes. “Hay gente muy mayor, con casi cuarenta años en este camping, se merecen seguridad en que se transporten correctamente sus caravanas, que tienen un valor incalculable para ellos”, explican desde el gabinete.

¿Por qué las familias invirtieron en estas instalaciones? Desde Vidal Abogados aclaran que a los campistas se les permitieron instalar caravanas, bungalós e incluso móbil-homes. Confirman que siempre hubo autorización de la empresa para tener estos bienes más fijos, “hay ciertas caravanas que se compraron hace cinco seis años, que ya tenían instaladas una cocina y un avance. Incluso, para el caso más complicado, el de móbil-homes o bungalós, estaban allí, fue la empresa la que no los notificó a Turismo Galicia. Un usuario, cuando contrata un servicio de camping espera que la empresa realice las gestiones oportunas. Si a ti te permiten hacer las cosas de un modo, tú entiendes que lo estás haciendo con la mayor legitimación y fundamentación jurídica”, explica el abogado. Las familias se preguntan “¿quién responde ahora por las pérdidas? ¿Dónde está la protección al consumidor?”

Aclaran que ellos no quieren estorbar el proceso, pero sí que necesitan garantías de que sus intereses van a tenerse en cuenta. Añaden que han mantenido conversaciones con el abogado de la otra parte, en su mayoría satisfactorias, pero la falta de transparencia durante todo el proceso les hace desconfiar. Piden que la Xunta y el Concello escuchen a las familias y contrasten las actuaciones de Ituga.