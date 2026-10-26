A Pobra
La Policía Local de A Pobra asiste a una mujer que no respondía desde su domicilio
Ha sido trasladada al Hospital de Barbanza
Una mujer avisó hoy por la mañana de que su amiga, con la que también tenía lazos familiares, no respondía a ninguna de sus llamadas en A Pobra do Caramiñal. La Policía Local al no conseguir contactar con la señora, procedió a comprobar el domicilio. Tras no recibir ningún tipo de respuesta, avisaron al 061 y 112, que llamaron a su vez a los bomberos y a Guardia Civil.
Consiguieron acceder al piso gracias a Don Tacón, donde encontraron a la mujer en el suelo "en bo estado", explica la Policía. La señora fue trasladada en ambulancia hasta el Hospital de Barbanza, según informa el 112, por un problema médico-sanitario.