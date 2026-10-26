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A Pobra

La Policía Local de A Pobra asiste a una mujer que no respondía desde su domicilio

Ha sido trasladada al Hospital de Barbanza 

Antía Suárez Suárez
Antía Suárez Suárez
26/10/2026 13:50
Una patrulla de la Policía Local pobrense llevó a cabo la detención de un delincuente contra el que había una orden judicial para sus búsqueda, arresto y personación
Una patrulla de la Policía Local pobrense asiste a una mujer que no respondía desde su domicilio
Chechu Río
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Una mujer avisó hoy por la mañana de que su amiga, con la que también tenía lazos familiares, no respondía a ninguna de sus llamadas en A Pobra do Caramiñal. La Policía Local al no conseguir contactar con la señora, procedió a comprobar el domicilio. Tras no recibir ningún tipo de respuesta, avisaron al 061 y 112, que llamaron a su vez a los bomberos y a Guardia Civil.

Consiguieron acceder al piso gracias a Don Tacón, donde encontraron a la mujer en el suelo "en bo estado", explica la Policía. La señora fue trasladada en ambulancia hasta el Hospital de Barbanza, según informa el 112, por un problema médico-sanitario.

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