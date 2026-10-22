Amas de Casa de Ribeira degusta los productos estrella de Congalsa y sus procesos de calidad alimentaria

Amas de Casa de Ribeira degusta los productos estrella de Congalsa Cedida

Congalsa da a conocer sus productos estrella y sus procesos de calidad y seguridad alimentaria a la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Ribeira.

Durante la visita que se celebró ayer, la entidad pudo disfrutar de algunas de las soluciones culinarias que ofrece la compañía. El jefe de Marketing, David Campelo, fue el encargado de destacar la apuesta de la firma pobrense por actualizar sus recetas tradicionales, como las empanadillas de atún, un producto emblemático comercializado bajo la marca Ibercook Food Service. Concretamente de este producto destacó su evolución al ofrecer ahora una masa más crujiente y un relleno más abundante, con un 25% adicional de atún.

A la vez, se ha mejorado también la elaboración de las empanadillas de pollo tex-mex con masa hojaldrada más ligera y crujiente dentro de su gama Ibercook Fun Food.

“Es fundamental escuchar a quienes incorporan nuestras referencias a su alimentación cotidiana porque de este modo podemos conocer sus preferencias e identificar oportunidades de mejora para seguir promoviendo productos compatibles con las necesidades reales de nuestros consumidores finales”, señaló Campelo.

Degustación de los últimos lanzamientos

Las 21 amas de casa degustaron, asimismo, cinco de sus últimos lanzamientos, presentados recientemente en Conxemar: los tacos de abadejo en tempura, las porciones de abadejo, acompañadas de espinaca o tomate, el langostino crunchy, los mini rollitos de langostino o el finger de pollo, productos que responden a la demanda de soluciones gastronómicas versátiles y de calidad.

En la jornada participó también la directora de Relaciones Externas, Isabel Cañas, que hizo alusión a la estrecha vinculación que ambas entidades mantienen desde hace años. “Es importante para nosotros mantener estos vínculos con entidades que desempeñan un papel tan implicado en la vida social de la comarca del Barbanza”, concluyó Cañas.