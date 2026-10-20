El PSOE y VIxP no apoyarán ninguna alternativa al actual gobierno municipal

Patricia Lojo, PSOE, y Eloy Sobrido, VIxP, hablan del clima político en A Pobra A. Suárez

El PSOE y VIxP de A Pobra do Caramiñal se niegan a apoyar ninguna alternativa actual de alcaldía ni a modificar el acuerdo de gobierno. Las formaciones expresaron hoy esta postura, una respuesta a las peticiones de Nós Pobra de que el alcalde, José Carlos Vidal, abandonase la alcaldía tras su integración en las listas del PSOE para las próximas elecciones municipales.

Las dos formaciones expresaron que consideran que Nós Pobra debería tratar sus problemas con Vidal como algo interno, "diferenciar con claridade os debates internos das organizacións políticas do funcionamento das institucións. Respetamos a autonomía e entendemos que deben tratar estas cuestións, pero non compartimos que esas diferenzas trasládense ao funcionamento do Concello ou deriven nunha situación de incerteza institucional", expresaban.

¿Entonces no habrá reuniones entre la coalición? Estas declaraciones firman una postura firme de ambos partidos, que no están dispuestos a cambiar de parecer. Expresan que las elecciones municipales se celebran dentro de unos meses y será entonces cuando "cada formación presente o seu proxecto político e a cidadanía decida libremente o futuro da Pobra".

Tanto Patricia Lojo como Eloy Sobrido exponen que su interés principal por el momento es seguir gobernando y atender a las necesidades de la ciudadanía.