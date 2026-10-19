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A Pobra

Nós Pobra urge una respuesta directa de José Carlos Vidal

El grupo solo ha conseguido reunirse con el BNG, el único grupo de la coalición de gobierno que les ha contestado

Antía Suárez Suárez
Antía Suárez Suárez
19/10/2026 12:59
Estefanía Ramos, Adrián Romero y Xosé Lois Piñeiro en la rueda de prensa de Nós Pobra
Estefanía Ramos, Adrián Romero y Xosé Lois Piñeiro en la rueda de prensa de Nós Pobra
A. Suárez
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José Carlos Vidal, alcalde de A Pobra, anunció durante estos últimos días una negativa a entregar el acta de concejal y a abandonar la alcaldía, tras su incorporación en el PSOE de cara a la próximas elecciones municipales. Ante la falta de respuesta directa, Nós Pobra reafirma su postura y pide que las comunicaciones no sean "a través da prensa". Urgen también las respuestas del resto de partidos de la coalición de gobierno para poder avanzar con los cambios venideros.

"Comunicou unha despedida da organización, e así o entenderon as persoas presentes e así quedou recollido na acta. Nós Pobra non decidiu por el, foi José Carlos Vidal quen anunciou a súa marcha. Descoñecemos a que responde que agora sosteña publicamente unha versión distinta. A explicación dese cambio correspóndelle a el e, se procede, á formación coa que anunciou que concorrerá ás próximas eleccións. O que non corresponde é trasladarlle a Nós Pobra a responsabilidade dunha decisión que tomou e comunicou el mesmo", expresó la formación en su último comunicado, emitido por Adrián Romero, Estefanía Ramos y Xose Lois Piñeiro.

De momento, Nós Pobra solo ha conseguido reunirse con el BNG, pero aún faltan el PSOE y Veciñxs Independentes da Pobra por responder. Mantienen que este primero encuentro ha sido "positivo" y que  ambas agrupaciones tienen "visión semellantes" para el futuro del Concello. 

La formación expresa que su tiempo de espera no es eterno, y que por lo tanto, en vista a la falta de respuestas, tendrán que tomar decisiones pronto. Aunque una moción de censura es probable, explican que su voluntad por el momento es contactar con el resto de fuerzas del Concello y llegar a un acuerdo mediante el diálogo. 

Aún no hay ninguna decisión tomada de cuales serán sus próximos pasos en caso de negativa, pero puede que se decidan pronto, como con en la asamblea que se celebra hoy a la tarde.

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