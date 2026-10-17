Juan Galán | “Recordar e visibilizar o pasado é unha esixencia do presente”
O filólogo ferrolán realiza novelas históricas e adícase á investigación da memoria histórica, centrándose no seu derradeiro libro na vida dun pobrense que rematou en sete campos de concentración
O escritor ferrolán Juan Galán presentou a principios deste ano a súa novela histórica ‘Rotspanier’, na que relata a vida de Joaquín Fernández Millán, un mariñeiro de profesión da Pobra do Caramiñal, emigrado ao País Vasco na década doe 1920, que loitou como miliciano no exército de Euskadi. Como tantos outros españois, a inicios de febreiro de 1939 cruzou os Pireneos para exiliarse en Francia, onde sería internado en campos de concentración durante a Segunda Guerra Mundial. Agora, o autor, está a presentar a súa nova obra por toda Galiza, mais, por que decidiu facer unha obra dun pobrense máis?
Que lle fixo ter interese en escribir unha obra sobre Joaquín Fernández?
El non é unha persoa coñecida, nin moito menos. Era o avó dunha ex-compañeira de traballo, na Escola de Idiomas de Ferrol. Ela sabía que eu traballaba ente mas de investigación histórica, e o ano que me xubilei, contoume a historia que sabía a familia. A memoria oral sempre é moi limitada e tiñan poucos datos. Mais o pouco que me puido transmitir, pareceume moi interesante. Teño que admitir que o tema do exilio é algo do que non tiña amplos coñecementos antes de comezar. Gústame escoller persoas que non son coñecidas e darlles voz.
Canto tardou en facer a investigación para este libro?
Catro anos. A partir da peripecia vital do señor Fernández Millán, trazo unha panorámica bastante documentada do exilio documentado en Francia. Comecei pola familia, esa foi a primeira fonte da que conseguín datos. Mais como xa dixen, a memoria oral pode conter moitos erros, pero as fotos que me pasaron si quer resultaron un bo punto de partida. El estivo en sete campos de concentración en Francia, tanto na zona francesa coma na zona alemán. De feito, eles crían que estivera en Alemaña, pero nunca chegou a cruzar a fronteira. Todo isto levoume a poñerme en contacto con departamentos e arquivos franceses, e máis tarde, iría a visitalos para seguir recadando información. E non foi doado atopalas cousas, ao contrario de outros exiliados non deixou cartas atrás.
Cando morreu?
Faleceu no 82, pero a súa muller faleceu fai pouco, hai uns oito años.
Puideron algúns dos descendentes ler o relato?
A súa neta Virxinia acompañoume cando o presentamos no Auditorio da Biblioteca Municipal da Pobra.
Que foi o dato máis complexo de atopar?
Pois o derradeiro campo no que estivo foi en Bordeos, no ano 1944. Estivo traballando como man de obra na base submarina do lugar. Estivo un ano alí baixo o control alemán, eu sabía que el estivera alí, pero non aparecía reflectido que estivera alí. A súa muller recordaba que el dicía sempre “cos alemás pásase moita fame”, por iso pensaban que estiveran en Alemaña.
Intenta facer un reflexo obxectivo da época, ou acaso tamén deixa unha pegada subxectiva?
Eu acompaño a historia de Joaquín cunha reflexión do que foi o exilio republicano, que foron verdadeiras vítimas do franquismo. Hai agora xornadas que falan de que todos fomos vítimas deste movemento, pero eu discrepo. Eu non son historiador profesional, son filólogo, e investigo en temas des de memoria histórica, pero intento ser o máis obxetivo posible.
Cal considera que é a importancia de coñecer relatos do pasado coma este?
Recordar, visibilizar e coñecer o pasado é unha esixencia do presente, e vai determinar o que c vai ser o noso futuro. Vai a haber unhas seleccións a finais do mes, e hai moita xente que branquea ou nega o franquismo, e se gañan esas xentes, vai ter repercusión no noso futuro.